Sevilla Atlético 2-0 Tenerife B: Rompe el mal fario para engancharse a la pelea por el ascenso

Los goles de Iker Villar y Marc Scuri, uno en cada tiempo, ponen fin a la racha sin ganar del Sevilla Atlético, que se impone al Tenerife B y se acerca a la zona alta

El Sevilla Atlético rompe al fin su dinámica negativa y vuelve a sumar un triunfo seis semanas después de las dos primeras jornadas, lo que le permite alcanzar los 12 puntos y reengancharse al objetivo del ascenso.

Así, los de Diego Galiano se impusieron al Tenerife B por 2-0 con goles de Iker Villar en la primera mitad y de Scuri en la recta final para asegurar tres puntos merecidos a tenor de lo visto sobre el terreno de juego.

Y es que los nervionenses necesitaban el triunfo y salieron a por ello, aunque es cierto que les costó entrar en el partido y fueron creciendo a medida que pasaron los minutos y tomándole el pulso al juego, lo que quedó manifiesto antes de la media hora.

Iker Villar abrió el marcador con un gol de 'killer'

Así, después de acercamientos sin demasiado peligro, Iker Villar fue el más hábil de la clase en el minuto 24 de juego al aprovechar varios rebates en el área tras un mano a mano y mandar el balón al fondo de la red con un gran remate sin que Oier pudiera hacer nada para evitarlo.

Este tanto espoleó a los locales, que no permitieron una reacción inmediata de los canarios e, incluso, se lanzaron a por el segundo tanto, si bien ninguna de las llegadas se concretó en nada y se alcanzó el descanso con ventaja pírrica para los franjirrojos.

La reanudación mostró a un Sevilla Atlético que no estaba dispuesto a dejarse sorprender por el Tenerife y que amagó con ocasiones de Iker Muñoz y Scuri para resolver definitivamente la contienda.

Expulsión visitante y golazo de Scuri

No marcaron, pero pasada la hora de encuentro el partido se puso muy de cara para los sevillistas, ya que el rival se quedó en inferioridad con la roja directa a Juliano, lo que, sin embargo, no impidió que los tinerfeños dispusieran de ocasiones. De hecho, Rafa Romero evitó en el 85' el tanto de Amara con una intervención soberbia.

Esta parada dio paso al tanto de la sentencia al borde del final, cuando Marc Scuri culminó una gran jugada individual para sentenciar el duelo con el 2-0 definitivo. Un triunfo muy importante que le permite escalar en la tabla antes de afrontar el próximo domingo otro partido en casa, esta vez con el Puente Genil.

Ficha técnica:

Sevilla Atlético: Rafa Romero; Adrián, Iker Muñoz, Sergio Martínez, Manuel Ángel (Alcaide, 46'); Chumachenko, Aitor Caballero (Bruno Luque, 76'), Edu Altozano; Scuri, Lóciga, Iker Villar.

Tenerife B: Oier; Giovanni, Llorens (Dani Álvarez, 81'), Yero, Isma, Sergio Fernández (Vila, 46'); Dylan (Amara, 62'), Joel, Omar Sánchez (Juliano, 62'), Amin (Josito, 62'); y Bazaga.

Goles: 1-0: Iker Villar (min. 24); 2-0: Scuri (min. 88').

Árbitro: Abraham Belloso Rivero (comité madrileño). Amonestó a los locales Iker Villar e Iker Muñoz y a los visitantes Dylan, Sergio Fernández y Yero. Expulsó a Juliano por parte del Tenerife B.

Incidencias: 725 espectadores en el Estadio Jesús Navas.