Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras la sorpresa de Las Palmas, las victorias del Mallorca y el Valladolid o las derrotas de Cádiz y Oviedo

Las Palmas sorprende en Oviedo y el Mallorca remonta ante el Cádiz en una jornada de lunes en la que el Valladolid revivió a costa del Leganés de Morata

Los primeros goles de Morata en la presente temporada solo le han servido al Leganés para maquillar su derrota en Valladolid en un fin de la jornada 12 de Laiga Hypermotion marcada por el percance sucedido en Tenerife, donde De Miguel estuvo a punto de perder la vida tras un choque con Owono.

El Leganés sigue sin levantar cabeza y ahora le ha dado vida a un Valladolid que había sembrado muchas dudas en las últimas jornadas y en la Copa del Rey. La sorpresa de la jornada, no obstante, llegó en Oviedo, donde Las Palmas, con nuevo técnico, sorprendió al conjunto astur, al que llegó a ir goleando por 0-3.

Mallorca 2-1 Cádiz

En el partido que cerraba la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion el Cádiz vio cómo el Mallorca le remontaba en el último instante y cosechaba un valioso triunfo que le devuelve a puestos de 'play off'. Los goles de Pablo Torre y Adri Fuentes en la segunda mitad dieron la vuelta al tanto inicial visitante y evitaron la primera gran crisis de la temporada balear.

Tras una primera parte dominada por el conjunto local, que perdonó claras ocasiones en las botas de Fuentes y Luvumbo, el Cádiz golpeó tras el descanso. En el minuto 50, Antoñito aprovechó un pase medido de Hidalgo para batir a Arnau Tenas en un desmarque a la espalda de la zaga.

La reacción mallorquinista no se hizo esperar. Y, por fortuna para ello, el empate llegó pronto. Pablo Torre igualó la contienda en el 61 al cabecear a la red un servicio de Luvumbo. Y, cuando el choque parecía abocado al empate, Adri Fuentes remató en el primer palo un centro de Álex Sala en el minuto 89 para amarrar tres puntos que dejan al Mallorca a cuatro del ascenso directo.

Real Valladolid 4-3 Leganés

Ni la aparición como goleador de Morata muchos meses después pudo frenar la recuperación del Real Valladolid, que venía muy criticado por su mal partido copero ante el Covadonga y que pasó por encima del CD Leganés hasta la aparición final del capitán de la selección española.

Un doblete de Miguel Rubio y el acierto de la cantera local terminaron por desequilibrar la balanza a favor del conjunto blanquivioleta cuando el partido estaba más equilibrado. Los locales golpearon pronto con un cabezazo de Miguel Rubio en el minuto 6, pero Álex Millán devolvió las tablas al marcador en el 21.

Sin embargo, el Valladolid reaccionó de inmediato. Rubio firmó su doblete en el 24 y el joven Arnu amplió la ventaja hasta el 3-1 antes del descanso.

En la reanudación, Abed rubricó el cuarto tanto local tras aprovechar un balón suelto en el área. Pese al abultado 4-1, el Leganés no bajó los brazos, sacó al campo a Morata, que había vuelto a empezar en el banquillo, y tiró de casta para recortar distancias con un doblete del madrileño en los minutos 67 y 91, lo que sufrir al cuadro local hasta el pitido final.

Real Oviedo 2-3 las Palmas

La gran sorpresa de este lunes llegó en el Carlos Tartiere, donde la UD Las Palmas se impuso al Real Oviedo en el estreno de Albert Sánchez en el banquillo canario. El conjunto visitante rentabilizó una hora inicial de clara superioridad para resistir el agónico empuje final de los locales.

El cuadro amarillo encarriló el choque en una notable primera mitad gracias a un gol de Manu Fuster en el minuto 21 y a un penalti convertido por Jesé Rodríguez en el 26. Tras la reanudación, Miyashiro amplió la renta visitante al anotar un 0-3 que parecía definitivo tras un pase al espacio de Loiodice.

Sin embargo, el Oviedo reaccionó en el tramo final con un gol de cabeza de Carlos Domínguez en el 62 y un certero lanzamiento de falta de Mikel Goti en el 80. A pesar de volcarse sobre la portería de Caro en busca del empate, los de Julián Calero no consumaron la remontada y Las Palmas amarró tres puntos clave.

Tenerife 2-2 Andorra (suspendido)

Antes de estos tres encuentros se había vivido el momento dramático de la tarde que obligó a suspender el choque entre el Tenerife y el Andorra en el minuto 96. El dramático choque entre Owono y Jesús de Miguel, que acabó con este último ingresado en estado grave tras sufrir un brutal impacto en el pecho con la rodilla del meta visitante Jesús Owono, lo marcó todo. Por fortuna, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria y pudo recuperar y sigue estable en el hospital.

En cuanto al partido en sí, el choque arrancó con dominio blanquiazul gracias a los goles de Christian Gomis en el minuto 2 y de Enric Gallego, de penalti, en el 39, que parecían encarrilar el duelo.

El Tenerife gestionó la renta tras el descanso, pero el Andorra reaccionó en la recta final. Lautaro De León recortó distancias desde los once metros en el 83 antes de ser expulsado junto al portero local Dani Martín por disputarse el balón.

Poco después, Golubovic cabeceó a placer el 2-2 en el minuto 87. Ya en el tiempo añadido de este caótico tramo final, Owono fue expulsado con roja directa por la fortuita y grave acción sobre De Miguel, obligando a suspender definitivamente el partido mientras el delantero tinerfeñista era evacuado de urgencia al hospital.

Resultados de la jornada 12 de LaLiga Hypermotion

Real Sociedad B 1-0 Girona FC

SD Eibar 1-1 UD Almería

Celta Fortuna 2-2 Córdoba CF

Albacete BP 2-1 CE Sabadell

CD Eldense 0-2 Granada CF

AD Ceuta FC 0-2 Real Sporting

Burgos CF 1-1 CD Castellón

CD Tenerife - FC Andorra (Suspendido con 2-2, min 96)

Real Oviedo 2-3 UD Las Palmas

Real Valladolid CF 4-3 CD Leganés

RCD Mallorca 2-1 Cádiz CF

Clasificación de LaLiga Hypermotion tras la jornada 12

1. CD Castellón - 27 puntos (23-5)

2. UD Almería - 26 puntos (23-10)

3. SD Eibar - 23 puntos (21-14)

4. Granada CF - 23 puntos (20-14)

5. RCD Mallorca - 22 puntos (15-7)

6. Real Sporting - 22 puntos (13-13)

7. Girona FC - 21 puntos (22-11)

8. Burgos CF - 21 puntos (17-13)

9. Real Oviedo - 18 puntos (17-15)

10. CE Sabadell - 17 puntos (12-11)

11. UD Las Palmas - 17 puntos (17-21)

12. Córdoba CF - 16 puntos (19-22)

13. Real Valladolid CF - 15 puntos (20-19)

14. CD Tenerife - 14 puntos (13-15)

15. CD Eldense - 14 puntos (13-17)

16. Celta Fortuna - 13 puntos (18-23)

17. CD Leganés - 12 puntos (10-20)

18. R. Sociedad B - 11 puntos (15-22)

19. Cádiz CF - 10 puntos (15-16)

20. FC Andorra - 10 puntos (15-20)

21. Albacete BP - 7 puntos (10-23)

22. AD Ceuta FC - 5 puntos (10-27)