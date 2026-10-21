Latasa se rompe en su mejor momento

El delantero del Real Valladolid sufre un esguince en el ligamento colateral interno de la rodilla izquierda y estará varias semanas de baja

Juanmi Latasa sigue sin suerte en el Valladolid. El club pucelano ha confirmado que el ex del Real Madrid será baja durante varias semanas por un esguince en el ligamento colateral interno de la rodilla izquierda que sufrió en el último encuentro ante el Eldense.

Las pruebas diagnósticas a las que fue sometido el delantero madrileño confirmaron la lesión, según informó el club blanquivioleta, por lo que, de momento se perderá el duelo de este viernes ante el Granada, un choque clave para el cuadro castellano de cara a afianzarse definitivamente en la zona media de la tabla

Latasa tuvo que ser sustituido en la primera parte del encuentro liguero que su equipo disputó el pasado domingo ante el Eldense. El también exjugador del Getafe sufrió un encontronazo con el portero rival y, aunque intentó seguir en el terreno de juego, finalmente tuvo que pedir el cambio.

Se trata de un nuevo obstáculo para el equipo vallisoletano y para el propio delantero. Tras empezar la temporada como suplente, Fran Escribá había encontrado en Arnu y Latasa un tándem perfecto en punta de ataque, gracias al trabajo de enlace de Ponceau o Víctor Júnior, que tampoco podrá jugar ante el conjunto nazarí, ya que vio dos tarjetas amarillas frente al cuadro alicantino.

Gumbau se centra en el Valladolid

El Valladolid tendrá que afrontar este partido (viernes 20:30 horas) a domicilio y frente a un rival que llega en plena marcha ascendente tras ganar de forma consecutiva a Real Sociedad B (2-3), Burgos (0-1) y Cádiz (2-0).

“Las rachas negativas hay que cortarlas cuanto antes, como hicimos nosotros hace poco, y las positivas alargarlas hasta que podamos. La Liga es muy igualada y no podemos pensar más allá del partido del viernes ante el Valladolid porque cualquier otra cosa nos confundiría”, señalaba el centrocampista Gerard Gumbau, uno de los pilares de este Granada de Pacheta.

Gumbau tiene muy claro lo que ha cambiado en el conjunto andaluz tras la irregularidad con la que empezó el campeonato. “Nos propusimos ser un equipo mucho más sólido, más compacto y creo que lo estamos consiguiendo. Sabemos de qué va la categoría, tenemos jugadores muy experimentados y si seguimos con esta mentalidad de día a día, de trabajar por el compañero, creo que podemos hacer cosas importantes”, sentenció Gumbau.

El centrocampista gerundense calificó como “sensacional” la victoria del pasado domingo ante el Cádiz. “Fue un día inmejorable para nosotros y nos sirve para coger esa confianza que tanto necesita un equipo. Creo que estamos haciendo las cosas muy bien. Lo mejor fue celebrarlo con la afición tras dos partidos en casa que no se habían ganado”, admitía.