El Valencia no pierde de vista en Segunda a un posible 'fichaje' a coste cero para enero

El club che tiene la posibilidad de repescar antes de que acabe la temporada a Víctor Fernández, que en las dos últimas jornadas está brillando con fuerza en las filas del Real Valladolid

El Valencia esperará al mercado de enero para tratar de subsanar las carencias detectadas en su plantilla tanto por el nuevo director deportivo, Braulio Vázquez, como por su entrenador, Javier Aguirre. El relevo de Carlos Corberán tiene tres meses por delante antes de que vuelva abrir la ventana de transferencias para intentar que su equipo levante el vuelo y salga de la zona baja de la tabla, a la que se ha visto condenado por su pobre arranque de curso, con una sola victoria en siete jornadas de LaLiga. Mientras tanto, el responsable de la planificación seguirá trabajando para detectar oportunidades que encajen en las estrechas posibilidades económicas de la entidad.

No se moverá ficha en el mercado de jugadores libres

Se ha hablado mucho sobre la necesidad de reforzar el ataque, más si cabe tras la lesión de Umar Sadiq. Por ello, se barruntó la posibilidad de retomar la opción de Joselu Mato, que ya fue tanteado en verano, si bien el ex delantero del Real Madrid ha optado por firmar por un nuevo equipo en Qatar. Pero tanto Braulio como Aguirre entienden que, en realidad, la principal urgencia está en el eje de la zaga, manejando para ello los nombres de Chris Smalling y David Alaba, que han fichado finalmente a coste cero por el Oporto y el Udinese, respectivamente.

las dudas sobre el estado físico de jugadores ya veteranos y sus altas exigencias económicas han hecho que en Mestalla descarten la opción de acudir a ese mercado de agentes libres que se sigue moviendo. Pero, pensando en enero, hay otra vía latente que permitiría reforzarse sin tener que abrir la cartera. En realidad, se trataría de recuperar a uno de los cedidos que están destacando en este comienzo de curso, como es el caso de Víctor Fernández.

El joven mediocentro de 18 años llegó la pasada campaña al Valencia Mestalla cedido por el Levante. De ese modo, el club granota se ahorró su importante ficha siendo juvenil, superior incluso a la de alguno de sus jugadores del primer equipo, y lo acabó traspasando a su vecino por apenas 100.000 euros dada su necesidad económica. Así, tras destacar en el filial che, con 12 goles y tres asistencias en 35 partidos, el hijo de Víctor Fernández, quien fuese delantero del Villarreal o el Valladolid, ha dado un salto este verano para curtirse en Segunda división.

Un gol y dos asistencias de Víctor Fernández

El jugador valencianista se marchó a préstamo al Valladolid, donde su padre ejerce de director de una cantera de la que él mismo surgió antes de aterrizar en Orriols. Y, de momento, su experiencia está siendo bastante positiva. Ha participado en las ocho jornadas de LaLiga Hypermotion, cinco de ellas como titular, y en las dos últimas ha firmado un gol, en la victoria ante el Córdoba por 3-1, y dos asistencias, este pasado fin de semana en el empate contra la UD Las Palmas (2-2).

Los detalles del contrato de Víctor Fernández

Por ello, como indica Superdeporte, no habría que descartar que pueda ser repescado en enero, posibilidad que quedó recogida en el acuerdo de cesión. En cuanto a su contrato personal, además, cabe recodar que está vinculado al Valencia hasta 2029, pero si disputa 10 partidos con el primer equipo se ampliaría automáticamente por tres campañas más, con la consiguiente subida de sueldo y cláusula de rescisión. Además, el Levante también permanece muy atento a su evolución, pues se guardó un porcentaje de su pase de cara a una futura venta.