El Valencia ya se plantea comprar a la perla que llegó cedida por el Levante

El joven mediapunta Víctor Fernández Jr. se ha convertido en un futbolista importante para Angulo en el filial y gana fuerza la posibilidad de que el club che ejerza la opción de compra que tiene sobre sus derechos

El Valencia ya se mueve con vistas al mercado de enero para reforzar su primera plantilla. Pero al mismo tiempo también se trabaja de cara al futuro para potenciar una cantera que debe debe seguir siendo pieza clave en el proyecto tanto a nivel deportivo como económico, como quedó refrendado el pasado verano con las ventas de Mosquera y Yarek, cuyos traspasos dejaron una plusvalía íntegra. Así, el CEO del club, Ron Gourlay, ya anunció hace más de un mes que se están dando los pasos oportunos para reestructurar la Academia y el departamento de captación con el fin de "buscar talento joven". Pero también hay que tomar decisiones con respecto al futuro de algunas de las perlas que ya destacan en Paterna.

Precoz en el Valladolid y debut en Segunda con el Levante

Es el caso de Víctor Fernández Junior, hijo del histórico delantero del mismo nombre que jugó en el Villarreal o el Valladolid. Fue en el club pucelano, precisamente, donde este habilidoso mediapunta zurdo comenzó a destacar desde muy joven. Con solo 16 años ya había debutado con su filial en Segunda RFEF y había sido blindado con un contrato de patrocinio deportivo por Nike. Pero esas ganas de llegar a la elite cuanto antes le llevaron a abandonar el conjunto blanquivioleta hace dos veranos para firmar con el Levante, que le aseguró un sitio en su primera plantilla con solo 17 años.

Su paso por el equipo granota le sirvió para ganar físico, algo imprescindible para dar salto definitivo, pero apenas participó en dos partidos en todo el curso. Debutó de forma testimonial en Segunda división ante el Almería y jugó otros 45 minutos en la eliminación de la Copa del Rey frente al Pontevedra. Un ínfimo bagaje para un futbolista que llama la atención por su calidad y desparpajo en tres cuartos de campo y que a su edad lo que necesita, precisamente, es competir cada fin de semana para pulir su progresión.

Los números de Víctor Fernández Jr.

Con ese objetivo, el pasado agosto se cerró su cesión al club che, donde se ha convertido en un pilar para Miguel Ángel Angulo en el Valencia Mestalla, aunque el Valladolid también había llamado de nuevo a su puerta. Autor de un doblete en el último partido ante el Olot, Víctor Fernández Jr. suma ya cinco tantos en Segunda RFEF, donde ha participado en 16 partidos. y otro en la Premier League International Cup. Ya es el segundo máximo goleador del equipo y el tercer atacante con más minutos, ganándose los elogios de todos.

Los términos del acuerdo con el Levante

De este modo, según informa el portal blanquivioletas.com, especializado en la cantera del club pucelano, en el seno del Valencia ya se plantean le idoneidad de comprar a título definitivo el pase del internacional sub 17, que cumplió los 18 años hace poco más de un mes. En el acuerdo con el Levante se pactó una opción de compra asequible, que algunas fuentes cifran en menos de 500.000 euros, contemplándose además una serie de bonus por objetivos y la cesión de un porcentaje de la futura venta del jugador.