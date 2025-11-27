El Valencia blinda a Panach, al que Corberán tiene muy en cuenta

El club che ha llegado a un acuerdo para renovar hasta 2028 al joven central de solo 19 años, que ya ha entrado en varias convocatorias en LaLiga y debutó con el primer equipo en la Copa del Rey

El Valencia, con su nueva dirección deportiva ya conformada, acudirá al mercado de enero con dos grandes prioridades. De un lado, se busca un delantero y para ello ya se maneja el nombre del portugués Fabio Silva, igualmente en la agenda de Sevilla FC y Real Betis, como ha informado ESTADIO Deportivo. Pero, además, se pretende reforzar la defensa con un nuevo central ante las dudas que está dejando Copete y la testimonial participación de Eray Cömert, que podría hacer las maletas. Tras las salidas de Mosquera y Yarek, todos coinciden en que el eje de la zaga es uno de los puestos más debilitados y se intentará subsanar dicha carencia por medio de una cesión.

Mientras tanto, Carlos Corberán no pierde de vista los recursos que le ofrece la cantera che. Con Diakhaby aún lesionado, es habitual que en sus listas figure Rubén Iranzo, al que no dejó marcharse en verano al filial del Celta por considerarlo una solución de urgencia ante posibles problemas, también en el lateral diestro. De momento, el de Picanya solo ha tenido minutos en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, ante el modesto Maracena, encuentro que supuso también el debut de Alejandro Panach, otro central de futuro en quien hay depositadas muchas esperanzas.

Objetivo cumplido

A sus 19 años años, el valenciano se está estrenando este curso en el filial a las órdenes de Miguel Ángel Angulo, si bien solo ha podido disputar seis encuentros en Segunda RFEF al haber entrado también en tres convocatorias en LaLiga con el primer equipo. Es lo que pretendía, estar a caballo entre ambos conjuntos y acercarse de ese modo a la elite, cuando el pasado verano rechazó también salir, pues fueron varios los clubes que llamaron a su puerta.

Dos años más opcionales

Ahora, desde la entidad de Mestalla han decidido premiar su evolución y han pasado a la acción para blindarlo con una renovación hasta 2028. No obstante, el acuerdo alcanzando contempla la posibilidad de ampliar dicho contrato por otras dos temporadas más, dependiendo del papel que el defensor tenga en estos dos próximos cursos en la primera plantilla y de su rendimiento en ella.

La felicidad de Panach

En el Valencia desde alevines, Panach se mostró feliz por este nuevo paso en su carrera, después de que la pasada campaña alcanzar la final de la Copa de Campeones con el Juvenil A. "Estoy en el mejor sitio para seguir mejorando y quiero aprovechar todas las oportunidades que me den, ya sea en el primer equipo o en el Mestalla. Ahora solo toca demostrar en el campo toda la confianza que me están dando”, ha asegurado en los medios del club, donde ha admitido que se fija mucho en César Tárrega y ha agradecido el respaldo de Corberán, resaltando que fue "un sueño" y "un orgullo" debutar en la Copa del Rey. “Todos los canteranos nos sentimos muy seguros con él, nos ayuda mucho”, sentenció sobre el técnico de Cheste.