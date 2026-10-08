Víctor Orta saca pecho por su nuevo fichaje estrella: "Nos puede dar mucho, el año pasado es el jugador que más jugadas de peligro generó en la Primera belga”

El ex del Sevilla FC aprovecha la buena racha y presenta a Ryotaro Ito, un jugador en el que tienen depositadas muchas esperanzas

La victoria ante el Córdoba, con remontada incluida, y el empate en Gran Canaria ante Las Palmas han calmado algo los ánimos en un Real Valladolid que se veía en posiciones de descenso y con mucha presión en la cúpula directiva.

El equipo pucelano sigue cerca del peligro, pero al menos hay menos tensión y la petición de que salga Fran Escribá ha bajado de intensidad. En este momento se puede trabajar con más tranquilidad y tratar de seguir evolucionando para llevar al club pucelano al lugar donde, por presupuesto, le corresponde.

Víctor Orta, su director deportivo, ha aprovechado este momento para dar la cara aprovechando la presentación del jugador que había llegado fuera de plazo: Ryotaro Ito. Un fichaje exótico por el que saca pecho y del que asegura que, cuando esté recuperado, puede dar mucho al Valladolid y ayudarle a crecer.

El ex del Sevilla asegura que se trata de un fichaje que llevan trabajando mucho tiempo y que se ha hecho porque es una oportunidad de mercado que no se esperaban. “Es una oportunidad de mercado y ha aceptado un salario muy acorde con la categoría. Quiere apostar por este año. Llamamos en mayo y su anterior representante tenía otras preferencias económicas y deportivas. Nos volvió la oportunidad y es un jugador que nos puede dar mucho”, explicaba.

Llega de triunfar en la Liga belga

De hecho, Víctor Orta tiene claro que es un futbolista de categoría superior y que se lo ha 'encontrado' el Valladolid por circunstancias. “Puede jugar en tres posiciones, tiene ritmo, velocidad, trabajo sin balón y un montón de llegada. El año pasado fue el jugador que más jugadas de peligro generó en la Primera belga”, avisa el pucelano, que no quiso poner fecha a su debut y señaló que lo hará cuando esté completamente recuperado.

"Cuando se incorpore al grupo lo hará para sumar. Tiene que ponerse en forma para ayudar al equipo cuanto antes. Estamos haciendo dobles y triples sesiones durante la semana y está potenciando la fuerza en el tobillo", explicaba sobre un Ryotaro Ito que eligió el Valladolid, según él, por encima de propuestas superiores. "Nos ha elegido en un momento decisivo de su carrera. En el último momento, aparecieron equipos de primer nivel y él dio su palabra", añadía.

Ryotaro Ito quería "jugar en España"

El propio Ito se ha encargado de confirmar las palabras de Orta y asegura que eligió Valladolid porque quería jugar en España y era la mejor opción que tenía de hacerlo en un club histórico.

“Quería venir a España. Cuando comprobé la historia del Real Valladolid, vi que era un club grande y quise incorporarme. Cuando hablé con Víctor me transmitió su confianza. Estoy feliz con la decisión de venir. Había interés de otros clubes, pero di mi palabra para venir y triunfar en el Real Valladolid”, afirma el ex del St. Truiden.

El internacional absoluto japonés reconoce que “triunfar en España es complicado porque hay un nivel muy alto”, incluso en la categoría a la que llega, pero quiere triunfar y, para hacerlo, debe aprender a jugar también ahí. “Hay jugadores japoneses importantes que han jugado en Segunda y no han podido mostrar su nivel, por lo que tendré que esforzarme al máximo”, reconocía.

Ante las palabras de Orta sobre el fortalecimiento de su tobillo, Ryotaro Ito quiso tranquilizar a los aficionados pucelanos. "No tengo ningún problema en el tobillo, pero sí necesito un tiempo para coger la forma física. Los trabajadores del club están muy pendientes de mí y yo solo puedo esforzarme al máximo. Necesito paciencia, pero estoy deseando aportar al Valladolid", sentenciaba.