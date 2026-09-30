El Valladolid ficha gol y rememora su incorporación más mediática

El equipo pucelano incorpora al delantero japonés Ryotaro Ito, un internacional absoluto con su país

El Valladolid ha respirado y salido de las posiciones de descenso tras un triunfo ante el Córdoba que le ha dado margen cuando más cuestionado estaba Fran Escribá.

El equipo pucelano, al que el big data sitúa en descenso a final de temporada, no sólo se ha dado tiempo para seguir evolucionando, sino que ha dado un paso adelante para tratar de que eso no sea algo circunstancial.

El equipo que fichó al primer japonés mediático en España ha incorporado a un jugador de esta nacionalidad ahora que el mercado está cerrado y ha anunciado el fichaje de Ryotaro Ito, mediapunta de 28 años que llega libre después de jugar el último año en Bélgica.

El ex del Sint-Truiden, donde ha jugador los tres últimos años, había desarrollado toda su carrera en Japón hasta ese momento y ha llegado a ser internacional absoluto con su selección en una posición que cuenta con estrellas mundiales.

A lo largo de su carrera profesional ha anotado 51 goles y dado 37 asistencias en los 257 encuentros disputados. Firma por un año, en el que tratará de hacerse un hueco en el fútbol español.

Ryotaro Ito se formó en las categorías inferiores del Avanti Kansai FC, Cerezo Osaka y Tsuyama Sakuyo HS. Y, ya como profesional, jugó en el Urawa Reds, Mito Hollyhock, Oita Trinita y Albirex Nigata, en la Primera y Segunda división de su país. Todo ello antes de aterrizar en Europa. También ha sido internacional en categorías inferiores hasta debutar con Japón, hace dos años, ante la selección de Tailandia, en un partido donde compartió equipo con Sano, Tanaka, Minamino o Nakamura, nombres destacados del fútbol europeo.

Con Ito… y con Víctor Jr.

Con la llegada de Ito, Fran Escribá suma alternativas en ataque en un equipo que también ha encontrado en el hijo del histórico Víctor Fernández un recurso que ya empieza a aparecer.

Víctor Jr., que está cedido por el Valencia, se estrenó como goleador en el triunfo del domingo ante el Córdoba. "No lo puedo expresar con palabras. Es una cosa fuera de sí. Y además, con el pase de Arnu. Llevamos toda la vida juntos. Nada más marcar le busqué para darle las gracias", señalaba el joven jugador a los medios tras el último triunfo pucelano.

El delantero vallisoletano tiene claro su objetivo y quiere ser profeta en su tierra. "Me he sentido cómodo desde el primer momento y he intentado demostrar lo que soy. Me he llevado la alegría del gol", añadía.