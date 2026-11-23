El serbio ya está al borde de la retirada, debido a que tiene 39 años y a que ya no es capaz de ganar grandes torneos (Grand Slams), y comienza a mirar hacia el futuro ya que es joven para seguir trabajando en otros sectores

Novak Djokovic está en sus últimos momentos de su carrera deportiva. El serbio se va a retirar más pronto que tarde debido a su avanzada edad, 39 años, y a que ya no es capaz de competir por ganar los grandes torneos ya que es inferior a los mejores tenistas: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner o Alexander Zverev. Es cuestión de tiempo que anuncie su retirada el serbio que mientras tanto ya mira al futuro y a una futura ocupación. Novak Djokovic, como han hecho otros ex tenistas como Rafa Nadal, va a seguir trabajando, realizando inversiones en negocios ajenos al tenis. Uno que le gusta mucho al serbio es el sector inmobiliario, ya que se ha unido a una marca de lujo que va a construir en Miami.

Novak Djokovic, considerado el mejor tenista de la historia y uno de los mejores deportistas del mundo, se ha convertido en socio de ATMA, la compañía detrás de algunos de los hoteles y resorts más exclusivos del mundo según ha informado Forbes Argentina.

Este grupo propone una nueva experiencia de hotelería de lujo, en la que el deporte, la nutrición y los programas de bienestar ocupan un lugar central. El concepto pone especial énfasis en el rendimiento físico y mental, la recuperación y la longevidad, con servicios e instalaciones muy especializados para estas áreas. No hay que olvidar que uno de los puntos fuertes de Novak Djokovic ha sido la fortaleza mental sobre la cual ha cimentado la gran parte de sus éxitos (24 Grand Slams lo avalan).

Novak Djokovic, durante un partido en la temporada recién finalizada. / IMAGO

La primera propiedad se desarrollará en Miami, Estados Unidos, donde la compañía proyecta construir un complejo que incluirá un hotel, residencias privadas y un club exclusivo cuya finalización está prevista en el año 2031, sin haberse confirmado fecha de apertura aún.

Novak Djokovic y su unión con esta marca hotelera

Novak Djokovic comenzó su relación con Aman Group, y por tanto con ATMA, en el año 2024 cuando se convirtió en el embajador global y asesor de bienestar, una función desde la que colaboró en el desarrollo de programas de entrenamiento, movilidad y recuperación para los huéspedes de sus hoteles.

El serbio aportará su conocimiento en materia de preparación física, recuperación y alimentación, aspectos fundamentales de su rutina como deportista de alto rendimiento y participará en el diseño de programas relacionados con la longevidad, la nutrición, los deportes de raqueta y el bienestar físico y mental.

Por ahora, se desconoce si Novak Djokovic va a percibir retribución económica por su colaboración con esta marca hotelera o si va a tener alguna acción de la empresa. Lo único cierto es que el serbio comienza a mirar más allá del tenis y que seguirá ganándose la vida con otros negocios.

Con todo, de momento, Novak Djokovic sigue dándole prioridad a la siguiente temporada de tenis, ya que el serbio ha confirmado que, de momento, va a seguir jugando al menos una temporada más para intentar ganar un Grand Slams lo que le permitiría sumar su Grand Slams número 25 el cual lleva buscando ya varias temporadas.