Ronaldinho ha repasado los momentos más complicados de su vida y las críticas que marcaron su carrera. El brasileño ha dejado una reflexión sobre los errores, la presión y la importancia de no perder nunca la felicidad

Ronaldinho Gaúcho dejó una huella imborrable en el fútbol. Su sonrisa, su magia con el balón y una forma de jugar que parecía convertir cada partido en una fiesta le llevaron a lo más alto. Sin embargo, detrás de aquella imagen de felicidad permanente también hubo momentos complicados, críticas y decisiones que han marcado su trayectoria. Ahora, el exfutbolista brasileño ha querido mirar atrás y compartir algunas de las lecciones que ha aprendido con el paso de los años.

Lejos de esconder esa parte de su pasado, Ronaldinho considera que las dificultades forman parte de cualquier vida y que no deben convertirse en una etiqueta para definir a una persona. "Todo el mundo comete errores, todo el mundo atraviesa etapas difíciles, menos felices, y yo no soy diferente. Lo que he aprendido es que no puedes permitir que tus errores definan quién eres. Siempre habrá momentos muy buenos y otros no tan buenos", reflexiona el brasileño.

Una declaración que cobra especial relevancia al recordar una carrera en la que el talento del brasileño parecía no tener techo. Su etapa en el Barcelona, donde alcanzó la cima del fútbol mundial y conquistó el Balón de Oro en 2005, estuvo acompañada de una admiración casi unánime. No obstante, también surgieron críticas por su estilo de vida y por la sensación de que pudo haber prolongado durante más tiempo su mejor versión.

Ronaldinho y su respuesta a las críticas: «Nunca dejé que eso me quitara la sonrisa»

La presión fue una constante durante buena parte de su carrera. Su personalidad, su manera de disfrutar del fútbol y su vida lejos de los terrenos de juego estuvieron en numerosas ocasiones bajo el foco. Pese a ello, Ronaldinho asegura que nunca permitió que las opiniones externas cambiasen su esencia.

"Cuando llegó la presión, la utilicé como combustible"

"Me hice mayor, la presión aumentó, pero nunca dejé que eso me quitara la sonrisa", reconoce. El brasileño incluso explica que encontró en esas dificultades una motivación para seguir ofreciendo su mejor versión y transmitir alegría a quienes le veían jugar. "Cuando llegó la presión, la utilicé como combustible para hacer algo todavía más bonito, más alegre, que llevara felicidad a todos. La felicidad como forma de jugar siempre ha sido mi respuesta", añade. Precisamente esa naturalidad fue una de las señas de identidad de Ronaldinho. El exazulgrana insiste en que la imagen que proyectaba sobre el césped no era una interpretación para el público, sino un reflejo de su propia personalidad. "El Ronaldinho que veía el mundo era el mismo que se levantaba cada día. No fingía la felicidad, no fingía una sonrisa. Lo que la gente veía en el campo era lo mismo que yo era fuera de él", explica.

La familia y la música, su refugio en los momentos complicados

Más allá de las críticas y de la exigencia que supone estar en la élite, Ronaldinho también recuerda el papel fundamental que desempeñó su entorno cuando las cosas no iban bien. En una época en la que la salud mental no tenía la visibilidad actual, el brasileño encontró en su familia un apoyo imprescindible. "Es cierto que entonces no hablábamos de ello (la salud mental) como lo hacemos hoy. Pero siempre tuve a mi familia cerca, y eso marcó toda la diferencia", señala.

Su madre, su hermano y su hermana fueron algunas de las personas que le ayudaron a afrontar los momentos de mayor presión. También la música tuvo un lugar especial en ese proceso, convirtiéndose en una vía para recuperar el equilibrio cuando lo necesitaba. "Cuando la carga se hacía demasiado grande, me quedaba con mi familia. Y también estaba la música, que siempre me ayudó a encontrar la felicidad y el equilibrio", recuerda.

Preguntado por la posibilidad de hablar de una redención personal, Ronaldinho prefiere quedarse con un concepto diferente: el aprendizaje. Una palabra que resume la forma en la que contempla ahora su pasado y que le permite reconocer sus equivocaciones sin renegar de todo lo que consiguió.

Campeón del mundo con Brasil en 2002, Balón de Oro en 2005 y uno de los grandes protagonistas de la historia reciente del Barcelona, el brasileño sigue reivindicando una carrera que dejó momentos inolvidables. Su legado no se limita a los títulos ni a los números, sino también a una manera de entender el fútbol que convirtió la diversión en una de sus mayores virtudes.