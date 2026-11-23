El futbolista acabó el partido llorando sobre el césped del fortísimo dolor que sentía en la cadera, pues no quedaban cambios﻿; las primeras pruebas han descartado una lesión de gravedad

Tras la derrota en El Sardinero, en la expedición de la Real Sociedad se temía que además de volver a San Sebastián sin los tres puntos, también hubiera que lamentar la lesión de Jon Mikel Aramburu, que sufrió un fuerte golpe en la zona de la cadera del que quedó renqueante.

El lateral diestro de la Real Sociedad se llevó la peor parte tras una dura entrada del racinguista Íñigo V﻿icente, quedándose un buen rato sobre el césped, bastante dolorido. El internacional venezolano pudo reincorporarse y acabar el partido pero con bastante sufrimiento, tanto que incluso acabó llorando del propio dolor.

Aramburu había entrado en el minuto 68 en sustitución de Héctor Fort y para entonces Pellegrino Matarazzo ya había agotado todos los cambios y el venezolano tuvo que aguantar como pudo hasta el final del partido.

Aramburu, en un partido con la Real Sociedad. / Imago

El propio Pellegrino Matarazzo, tras el choque, no se atrevía a decir mucho más de lo que se podía haber visto durante el partido ya que había que esperar a las pruebas médicas para saber si simplemente se trataba de un fuerte golpe o si bien había una lesión más grave.

Las primeras pruebas son positivas

Y por suerte, parece que todo ha quedado en un susto, ya que el futbolista de la Real Sociedad fue sometido tras el partido a unas primeras exploraciones en la que se pudo descartar que sufriera alguna lesión grave.

Las primeras exploraciones al lateral derecho de la Real Sociedad descartan una lesión de gravedad, quedando todo en una fuerte contusión

Eso sí, su presencia en el choque del próximo jueves ante el Crystal Palace en la Europa League está en el aire. Todo dependerá de la evolución del lateral derecho y de si el dolor logra remitir en los próximo días, ya que tras el partido apenas podía andar ni mantenerse erguido.

Duda para enfrentarse al Crystal Palace

A la posible baja de Aramburu para el choque de Europa League hay que añadir las ausencias confirmadas de Ander Barrenetxea, operado de los isquiotibiales, Álvaro Odriozola, recuperándose de su lesión de rodilla, y Yangel Herrera, que regresó de Venezuela con una lesión muscular en el sóleo izquierdo.

Barrenetxea, lesionado sobre el césped de Anoeta. / Imago.

El equipo donostiarra ha disfrutado este lunes de una jornada de descanso después de la derrota ante el Racing de Santander y ya volverá al trabajo este mismo martes, a partir de las 18:00 horas en Zubieta para comenzar a preparar el partido de Europa League ante el Crystal Palace que disputará el próximo jueves, correspondiente a la quinta jornada del torneo y que se disputará en el Selhurst Park a las 21:00 horas.