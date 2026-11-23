Endrick se convierte en una nueva baja para el Real Madrid tras sufrir una lesión en el abductor de la pierna izquierda. El delantero brasileño se perderá el duelo de Champions ante el PSV y podría estar alrededor de tres semanas alejado de los terrenos de juego, pendiente de evolución

Nuevo contratiempo para José Mourinho. El Real Madrid pierde a Endrick en un momento importante del calendario después de que los servicios médicos del club hayan confirmado una lesión muscular en el abductor de la pierna izquierda. El delantero brasileño no pudo participar en el último entrenamiento antes de recibir al PSV y ya está descartado para el encuentro de este martes en el Santiago Bernabéu.

El parte médico publicado por la entidad blanca este lunes no concreta el alcance de la lesión ni establece un periodo de recuperación. El club se limita a señalar que el futbolista queda «pendiente de evolución». Sin embargo, según las primeras informaciones, el tiempo estimado de baja podría rondar las tres semanas, un plazo que le haría perderse varios compromisos del conjunto madridista. La noticia supone un revés para Endrick, que había participado en la remontada frente al Celta de Vigo después de entrar desde el banquillo. Ahora tendrá que detener su progresión y centrarse en recuperarse de una dolencia que llega en plena acumulación de partidos.

Un calendario exigente que se complica para Mourinho

La ausencia de Endrick se nota especialmente por los compromisos que tiene por delante el Real Madrid. Después de medirse al PSV, el conjunto blanco tendrá que afrontar los encuentros ligueros ante el Alavés, la Real Sociedad y el Athletic Club, además de la visita al Arsenal en la Champions League.

Si se cumplen las previsiones de unas tres semanas de recuperación, el brasileño podría perderse toda esa serie de partidos. No obstante, el plazo no está confirmado por el Real Madrid y otras informaciones apuntan a un periodo más corto, por lo que habrá que esperar a su evolución para conocer cuándo podrá volver a estar disponible.