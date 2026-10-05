El calvario continúa para el protegido de Pellegrini fuera del Betis: frenado por una nueva lesión

Dani Pérez, siempre mimado por el técnico chileno como una de las grandes perlas de la cantera bética, ha sufrido en su nuevo destino, el Valladolid, otro importante percance físico que le impide relanzar su carrera

Manuel Pellegrini confiaba plenamente en la evolución de Dani Pérez, lo comparó con William Carvalho y Lo Celso, y lo demostró con hechos al llamarlo para los numerosos entrenamientos y hacerlo debutar en el primer equipo. También siempre ha hablado muy bien de él Dani Ceballos.

Una fe, la del chileno, que probablemente le habría permitido hacerse un hueco en la plantilla de haber disfrutado de continuidad, pero dos graves lesiones, sobre todo la primera, lo frenado por completo. Así, una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha sufrida en octubre de 2023 lo mantuvo apartado de los terrenos de juego la temporada prácticamente completa.

Puso fin a su etapa como bético y se marchó al Valladolid tras dos lesiones graves

Una vez recuperado, volvió a caer en septiembre de 2025, lo que le obligó a perderse a última hora el Mundial sub 20, y no regresó a tope hasta diciembre de 2025, cuando le restaban seis meses de contrato en La Palmera. Tuvo minutos en el Betis Deportivo, pero, pese a tratarse de una de las grandes joyas de la cantera, todas las partes acordaron que lo mejor era poner fin a su larga trayectoria en Heliópolis e iniciar una nueva etapa lejos de su casa.

Así las cosas, el futbolista sevillano de 22 años decidió poner rumbo al Valladolid, de Segunda división, con la ilusión y la esperanza de que las lesiones le dieron un respiro y lanzar su carrera. En Pucela apostaron fuerte por su fichaje con la carta de libertad, pero la mala fortuna se ha vuelto a cebar con el joven futbolista con una nueva pesadilla justo después de disfrutar de sus primeros minutos como albivioleta.

Palo duro para Dani Pérez en sus comienzo en Pucela

De este modo, tras estrenarse con el Cádiz con 16 minutos sobre el terreno de juego, Dani Pérez cayó nuevamente lesionado y desde entonces no ha vuelto a estar disponible para Fran Escribà.

El 8 de septiembre, hace cerca de un mes, el Valladolid confirmó que el jugador estaba lesionado y determinó el alcance de sus problemas y el tiempo de baja, lo que supuso otro duro golpe para talentoso mediocampista.

"Dani Pérez sufre una lesión muscular de grado 3 en el recto femoral de la pierna derecha. En su caso, el periodo estimado de recuperación se establece entre seis y siete semanas, dependiendo de su evolución", explicaba el comunicado vallisoletano.

Por ahora, Dani Pérez ya se ha perdido cinco partidos por este nuevo contratiempo y no se le espera hasta la segunda quincena de octubre de octubre o principios de noviembre si la evolución no es positiva, lo que, sin duda, condicionará su primera temporada lejos de Heliópolis, ya que después debe coger ritmo y abrirse paso en el equipo.

El Betis, sin porcentaje de una futura venta

Cabe recordar que el Betis no se guardó ningún porcentaje de la futura venta por petición del propio Dani Pérez, como él mismo se encargó de confirmar poco después de firmar. "Yo siempre seré bético, de hecho he renovado mi abono, pero creo que he tomado la decisión adecuada saliendo. Yo quería que el 100% de mis derechos los tuviera el club que de verdad ha apostado por mí y ese es el Real Valladolid”, explicó.

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