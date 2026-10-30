El Valladolid ve la botella medio llena

El equipo pucelano dio una pobre imagen ante el Covadonga, su portero fue el mejor y, aún así, Fran Escribá saca conclusiones positivas

Dani Martín, un fichaje llegado en el último momento y que no había contado hasta ahora, fue decisivo para que el Valladolid pueda estar en el sorteo copero en las próximas semanas. El equipo pucelano, pese a haber mejorado los resultados últimamente, sigue siendo muy irregular y no acaba de dar el paso adelante que Fran Escribá pide y busca desde el inicio de la temporada.

Ante un equipo de Tercera RFET como es el Covadonga, los pucelanos sufrieron para sacar adelante el partido por un mínimo 0-1. Y ese gol llegó en el arranque de partido y de penalti.

El malestar entre los aficionados por la imagen ofrecida por su equipo era evidente, pero Fran Escribá no quiso culpar a los que estuvieron sobre el césped y apeló a mirar al futuro, al partido que les espera este lunes ante el Leganés, en el que se ven las caras dos equipos muy necesitados de alegrías en estos primeros meses de competición.

El técnico del Pucela no escondía su desazón por lo visto, pero tambien daba méritos al Covadonga. "Obviamente hemos hecho un mal partido", decía antes que nada para, luego, ensalzar al rival: "Hay que darles la enhorabuena. Es verdad que hemos tenido demasiados partidos en Liga que no nos han tirado ni la mitad", reconoce el valenciano.

Dani Martín, el mejor del Pucela

"Nos han generado mucho, pero estos partidos y no quiero caer en el tópico, son así de complicados. Lo hemos visto el otro día. El césped no ayuda, pero no quiero que suene a excusa. Quiero que suene a lo que es esta competición. Si tienes un rival que hace lo que ha hecho, estás muy cerca de sufrir y haber podido llegar a la prórroga. No estamos contentos con el partido, tenemos que mejorar mucho. El resultado es lo único bueno del partido", reconoce Escribá sobre el duelo jugado en Asturias.

A partir de ahí, el levantino trata de sacar lo positivo que ha visto en sus jugadores y que le puede servir para el futuro. "He visto al equipo honesto y trabajador. Hay veces que el entrenador se queja de falta de motivación, yo no tengo queja en actitud. ¿Ha faltado ritmo de competición en algún jugador? Puede ser, pero era un once muy reconocible. Lo hemos planteado seriamente, con un solo jugador del filial, pero ha salido un mal partido", añade.

Fran Escribá reconoce las limitaciones del Valladolid

Fran Escribá admite que el Valladolid no dio para más. "Queríamos marcar el segundo, pero creo que es un tema futbolístico y es algo que ya nos ha pasado en algún partido de liga. No hemos tenido un buen partido con balón", admitia.

"No voy a juzgar a mis jugadores por un solo partido. Yo sé el nivel que tienen los jugadores y me hubiera preocupado la actitud, y la actitud ha sido buena. Lo que pasa es que, futbolísticamente, no jugamos bien. Hemos tenido muy poquita conexión con los de adelante. Dani -Martín- es un claro ejemplo de lo contrario. Hay habituales que no han estado a buen nivel, y sin embargo, Dani ha estado muy bien. Hay una lectura que nuestro portero ha sido el mejor, por eso lo trajimos", sentencia.