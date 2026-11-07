Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports tras los triunfos de Racing y Real Madrid

Los partidos de este sábado, correspondientes a la jornada 12 de LaLiga EA Sports, dejan al Málaga hundido y al Real Madrid igualando a puntos al Barça en el liderato de la clasificación

La jornada 12 de LaLiga EA Sports sigue dejando consecuencias en una clasificación que aprieta tanto por la zona alta como por la pelea por la permanencia. Este sábado, el Racing de Santander encontró en La Rosaleda una victoria que llevaba mucho tiempo persiguiendo lejos de casa, mientras que Osasuna evitó en el último suspiro que el Athletic se llevara los tres puntos de El Sadar. Por otro lado, en Barcelona, el estreno de Eder Sarabia en el banquillo del Espanyol se quedó sin el premio de la victoria.

El resultado que más repercusión tiene en la zona baja es el cosechado en Málaga. El conjunto andaluz volvió a quedarse sin ganar y continúa hundido en la última posición, con solo cinco puntos después de doce jornadas. Los blanquiazules se adelantaron por medio de Carlos Dotor, pero el Racing remontó en la segunda mitad con los tantos de Iker Luque y Yassir Zabiri. Los cántabros, que acumulaban cinco derrotas consecutivas como visitantes, ponen fin a esa mala racha y alcanzan los 14 puntos, situándose en la novena posición.

También hubo reparto de puntos en el RCDE Stadium. El Espanyol no pudo brindar una victoria a su nuevo entrenador y tuvo que conformarse con un empate sin goles frente al Deportivo de A Coruña. Los pericos llevaron la iniciativa y dispusieron de oportunidades para marcar, pero se toparon con un Leo Román decisivo. El conjunto catalán se queda con 12 puntos, en la decimotercera plaza, mientras que el Deportivo suma 15 y ocupa la octava posición.

El otro empate del día llegó en El Sadar, donde el Athletic Club tuvo muy cerca la victoria. Nico Williams adelantó a los bilbaínos en el tramo final, pero Catena apareció en el descuento para establecer el definitivo 1-1. Un punto que permite a Osasuna alcanzar los 12 y mantenerse en la decimosexta posición, todavía cerca de la zona de peligro. El Athletic, por su parte, se queda séptimo con 16 puntos, a la espera de lo que suceda en el resto de la jornada.

Valencia 0-3 Real Madrid

El Real Madrid también cumplió en Mestalla y se llevó una contundente victoria por 0-3 ante el Valencia. Fede Valverde abrió el camino del triunfo, mientras que Arda Güler y Kylian Mbappé completaron el marcador para prolongar la racha de los blancos, que ya encadenan ocho victorias consecutivas. El conjunto madridista alcanza los 30 puntos y empata provisionalmente con el Barcelona, que este domingo afrontará un duelo directo ante el Atlético de Madrid. La otra cara de la moneda es la del Valencia, que continúa sin estrenar su casillero de triunfos como local y permanece en la penúltima posición con nueve puntos. Además, los de Mestalla terminaron el encuentro con diez jugadores por la expulsión de Gayà en el minuto 79.

Así queda, por tanto, la clasificación de LaLiga EA Sports después de los encuentros disputados entre el viernes y el sábado en la jornada 12. Hay que recordar que el Sevilla FC y el Alavés abrieron el fin de semana con un empate sin goles en Nervión, al que se sumaron este sábado los repartos de puntos entre Espanyol y Deportivo y Osasuna y Athletic, además de la victoria del Racing en Málaga y la del Real Madrid en Mestalla. La jornada continuará este domingo con cinco encuentros, entre ellos el que enfrentará a Barcelona y Atlético de Madrid, que todavía pueden provocar nuevos movimientos en la tabla.