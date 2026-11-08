El bofetón invisible de Bellingham a Maffeo: la agresión que nadie vio en Mestalla

Una secuencia de imágenes del Valencia-Real Madrid está dando mucho que hablar en redes sociales y ha reabierto el debate en Valencia sobre el comportamiento del centrocampista inglés, que pudo haber visto la tarjeta roja por una acción que no fue castigada por el colegiado ni revisada por el VAR

La contundente victoria del Real Madrid en Mestalla (0-3) dejó algunas escenas de tensión que han seguido dando conversación horas después del encuentro.

Una de las más comentadas, al menos a nivel de redes sociales, pasó prácticamente inadvertida en el partido y ha adquirido ahora un enorme protagonismo en diversos foros. Se trata de una doble acción de Jude Bellingham sobre Pablo Maffeo en la que el futbolista inglés propina una patada y un bofetón al lateral del Valencia sin el balón en juego.

Una acción que pudo acabar en expulsión

En Valencia califican la acción como una agresión que no tuvo consecuencias disciplinarias. Las imágenes se están haciendo virales y han provocado numerosas reacciones.

En un intento por zafarse de la presión del defensor catalán, Bellingham utiliza primero la pierna izquierda para golpearle a la altura de la rodilla y, prácticamente al mismo tiempo, extiende el brazo para impactar con la mano en el rostro de su adversario. Un doble gesto que las imágenes permiten apreciar con bastante claridad y que pudo haberle costado muy caro al madridista.

El golpe con la mano en la cara es especialmente llamativo por el movimiento del brazo y la muñeca del centrocampista madridista, mientras que la patada alcanza la zona inferior de la pierna del defensor. Una doble acción que ha llevado a muchos aficionados a preguntarse por qué no fue castigada durante el encuentro.

Ni el colegiado Hernández Maeso apreció la infracción ni desde la sala VOR consideraron necesario avisarle para que revisara la acción en el monitor. Maffeo tampoco se fue al suelo, aunque inmediatamente después se dirigió a Bellingham para recriminarle su comportamiento. La jugada quedó sin sanción y no tuvo repercusión en el desarrollo del encuentro, aunque su difusión posterior ha dado bastante que hablar.

La polémica arbitral fue, de hecho, uno de los ingredientes de un partido que terminó con los ánimos bastante caldeados en Mestalla. El Valencia protestó varias decisiones del colegiado y el ambiente se fue enrareciendo a medida que avanzaban los minutos, hasta el punto de que la tensión se desató con una trifulca dentro del túnel de vestuarios en el descanso.

Allí también Bellingham estuvo en el centro de los reproches de varios integrantes de la expedición valencianista, en un incidente en el que, según las informaciones publicadas, hubo insultos, empujones y manotazos.

Dos futbolistas con cuentas pendientes

Lo cierto es que el enfrentamiento entre Bellingham y Maffeo no es precisamente nuevo. Son dos futbolistas de carácter fuerte, de los que no suelen esconderse cuando llegan los momentos calientes de los partidos, y sus caminos ya se habían cruzado anteriormente con bastante tensión cuando el lateral defendía los colores del Mallorca.

Los reproches, las sonrisas irónicas, los gestos de desaprobación y los malos modos han sido una constante en sus enfrentamientos. Ninguno de los dos necesita demasiado para entrar en el cuerpo a cuerpo dialéctico y el partido de Mestalla volvió a dejar claro que su relación sobre el terreno de juego está lejos de ser amistosa.

Maffeo, además, tiene un enemigo futbolístico muy identificado en el Real Madrid: Vinicius Junior. El lateral catalán ha protagonizado numerosos enfrentamientos con el brasileño en temporadas anteriores, convirtiéndose en uno de sus grandes antagonistas dentro de LaLiga. Sus duelos han dejado piques, provocaciones y declaraciones cruzadas que han alimentado esta rivalidad tan particular.

Esta vez, sin embargo, con Vinicius ausente por sanción, el protagonismo en ese apartado lo asumió Bellingham. El inglés recogió el testigo del brasileño y terminó protagonizando varios encontronazos con los futbolistas valencianistas, especialmente con un Maffeo que tampoco se quedó atrás a la hora de entrar en las disputas.