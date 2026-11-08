Mourinho, a Aguirre: "No estés triste porque mis jugadores son mucho mejores que los tuyos"

El técnico portugués pide tranquilidad pese a la buena dinámica del conjunto blanco, elogia la evolución de sus futbolistas y recuerda que han superado con nota toda una maratón de partidos y viajes antes del parón de selecciones

José Mourinho terminó visiblemente satisfecho por la imagen ofrecida por el Real Madrid en Mestalla, donde encadenó su octava victoria consecutiva entre LaLiga y la Champions League, aunque quiso huir de euforias desmedidas y compareció ante los medios con rostro serio y analítico, sin excesivos golpes de pecho.

El entrenador portugués aseguró sentirse cansado y con fiebre, por lo que no se mostró demasiado alegre y quiso rebajar cualquier atisbo de euforia trasladando un mensaje de tranquilidad, aunque también dejó varios titulares sobre el estado de su vestuario.

"Este equipo huele bien"

El técnico madridista quiso poner en contexto la buena racha de resultados y recordó que ganar debe formar parte de la normalidad en un club como el Real Madrid. "Lucharé porque la gente esté equilibrada. Ganar partidos en un equipo como el Madrid... no puedes entrar en locura, tiene que ser la normalidad. Veo un vestuario feliz, con música horrible alta, pero gente tranquila. El mensaje es tranquilidad", explicó.

El míster de Setúbal también destacó la evolución que está experimentando el equipo, especialmente en el comportamiento defensivo y en la reacción tras pérdida. "El crédito es para los jugadores. Están respondiendo de un modo espectacular; existe una gran evolución. Hoy hemos tenido mucha posesión y poco trabajo defensivo. Cuando hemos perdido el balón hemos tenido una gran reacción. Están muy unidos. Desde mi experiencia, este equipo huele bien", sentenció.

Su explicación sobre la tensión vivida en Mestalla

La intensidad del encuentro y los diferentes encontronazos entre futbolistas también tuvieron protagonismo en su comparecencia. Mourinho puso el foco en el ambiente de Mestalla y en la exigencia histórica del estadio valencianista. "Mestalla es pasión. Valencia, a lo largo de la historia, ha sido siempre un estadio difícil, exigente con sus equipos, jugadores. Jugando contra un Real Madrid que es muy superior individualmente y colectivamente aumenta la frustración y empuja a los jugadores a un estilo de juego que les permita discutir el resultado", analizó.

El portugués valoró especialmente que sus futbolistas no entrasen en las provocaciones y respaldó la actuación arbitral, aunque dejó alguna duda sobre la amarilla que vio Mbappé. "Lo bueno para nosotros es que hemos tenido una gran tranquilidad en no responder. Desde la distancia la roja me parece muy clara y la amarilla a Kylian no lo sé. Sé que es potencialmente un gol, no sé si podría o no dejar la jugada proseguir, desde el banquillo me ha parecido que el árbitro ha hecho un grandísimo trabajo en un estadio donde la gente protesta. Al Bernabéu la gente va tranquilamente, otra cosa es Valencia".

El mensaje a Javier Aguirre

Mourinho también desveló una conversación que mantuvo con Javier Aguirre después del encuentro. El entrenador madridista explicó que quiso trasladarle su reconocimiento al técnico mexicano, aunque con una frase que no pasó desapercibida. "A mi amigo Aguirre le he dicho que 'no estés triste porque mis jugadores son mucho mejores que los tuyos'. El problema no es Aguirre, que tiene mucha experiencia. Los jugadores del Real Madrid son muy buenos. Los entrenadores que tienen jugadores como los míos están más cerca de ganar", confesó.

El aviso de Mourinho a LaLiga por el calendario

Por último, el preparador portugués aprovechó su comparecencia para lanzar un mensaje a LaLiga por la acumulación de encuentros y desplazamientos que ha tenido que afrontar el Real Madrid en los últimos días. Con el parón internacional ya encima, Mourinho mostró su preocupación por el desgaste físico de sus futbolistas.

"Tengo que ser humilde con mi mensaje a LaLiga de Tebas porque ellos tienen el poder. Pedir para que no nos hagan lo mismo (tener más descanso). No quiero decir que es sobrehumano porque es posible hacerlo, pero es muy difícil. Si quieren hacer esa broma, que lo hagan a otros. Ha sido un maratón de viajes y partidos de domingo a sábado que ha sido demasiado. Me preocupa porque se van a la selección y sus entrenadores quieren trabajar y estos jugadores necesitan descansar".

El técnico fue incluso más allá y reconoció que, si algún día dirige a una selección nacional, tendrá muy presente esta problemática. "No sé si un día voy a ser entrenador de selección, pero si un día lo soy voy a ser muy pesado con los clubes, voy a pensar en mí, en los clubes, por eso no tengo cara de llamar a ningún seleccionador. A ver si tenemos suerte (de que ninguno se lesione). Los jugadores están en fatiga extrema", concluyó.

Presume de un registro histórico en LaLiga

El portugués ya es el entrenador con mejor porcentaje de victorias en la historia de LaLiga entre los técnicos que han dirigido al menos 100 partidos.

Con la victoria en Mestalla, 'Mou' suma 97 triunfos en 126 encuentros, un 77% de victorias, por delante de Pep Guardiola (76,3%), Carlo Ancelotti (71,1%), Xavi Hernández (69,6%), Zinedine Zidane (67,8%) y Luis Enrique (66,4%). Hansi Flick presenta un 79,3%, pero todavía no alcanza ese mínimo de 100 partidos.

El entrenador madridista reconoció que desconocía el dato y lo recibió con orgullo, aunque dejó claro que su prioridad está en lo que viene. "Ese dato me dice que tenemos que ganar el próximo partido. En esta vida los números bonitos se olvidan y no nos alimentamos de números del pasado. Nos alimentamos del presente, pero no tenía ni idea y es un orgullo. La Liga ha tenido entrenadores top y estar con esos números es orgullo".