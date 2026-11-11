Aitor Ruibal se moja por la huelga general de este 11-N: "Me dicen que hablo desde una posición muy favorable porque soy futbolista y es cierto"

El '24' verdiblanco muestra empatía y reinvidica su férreo compromiso social, mostrando un total respaldo a esta iniciativa para que los ciudadanos salgan a la calle a protestar por esos derechos que poco a poco van viendo cada vez más cercenados

Este miércoles, día 11 de noviembre, es un día más dentro de la organización deportiva del Real Betis. Es más, se trata de un día de previa, pues el conjunto verdiblanco juega a partir de las 19:00 horas del jueves su partido aplazado de la Copa del Rey ante el CDA Navalcarnero y sus futbolistas están citados para entrenarse, es decir para trabajar, a partir de las 10:30 horas en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Sin embargo, para el grueso de la población española este 11-N es el día de la huelga general para exigir entre otras cosas la salvaguarda del derecho constitucional a una vivienda ante la fiebre especulativa de los grandes tenedores o de los fondos buitres, así como la defensa de todo lo público; con la sanidad, la educación y las pensiones.

No es sólo una lucha de clases. O, al menos, no debería ser tan fácil de simplicar el mensaje. Se trata de una reivindicación transversal y también hay ricos que se mojan a la hora de enabolar la bandera de los derechos sociales. Uno de ellos es el jugador del Betis Aitor Ruibal. El futbolista de 30 años, uno de los capitanes de la plantilla y uno de los rostros más carismáticos del vestuario, no esconde la posición tan enormemente privilegiada que ocupa en la sociedad, pero aclara que esa ventaja no le ha alejado de sus orígenes humildes ni le ha puesto una venda que le impida ver las necesidades de la gente que le rodea.

No me puedo poner en la piel de una persona que no tiene para una vivienda, que no tiene para comer; pero bueno, sí que he estado en esa situación muchísimos años

Aitor Ruibal y el 11-N: "Me encanta que la gente salga a la calle a protestar por sus derechos"

En un reportaje para Rebeldes Producciones emitido a través del perfil en redes sociales que lleva el productor David Navarro, Aitor Ruibal ha defendido esta huelga general tan atípica, que llega a sólo 17 días de unas elecciones generales y que protesta tanto contra la inacción del Gobierno que lleva ocho años en el poder como contra una oposición que, precisamente, no propone soluciones a las principales demandas del pueblo llano. "A mí me encanta que la gente salga a la calle a protestar por sus derechos", manifiesta Aitor Ruibal en un primerísimo primer plano ante la cámara.

"A mí la gente me dice que yo hablo de una posición muy favorable, porque soy futbolista, porque tengo dinero, y es cierto. No me puedo poner en la piel de una persona que no tiene para una vivienda, que no tiene para comer; pero bueno, sí que he estado en esa situación muchísimos años. Mi madre ha sido siempre una trabajadora, se divorció cuando yo tenía 8 o 9 años, estaba sola y teníamos que tirar también de mi abuelo. Así que, bueno, lo he vivido como lo habrá vivido todo el mundo, supongo", explica el '24' del Real Betis.

Héctor Bellerín, muy comprometido, agradece a Aitor Ruibal que se moje: "Eres un ejemplo"

Su compañero Héctor Bellerín, también muy comprometido con la defensa de los derechos sociales, ha querido dar repercusión a la opinión de su compañero. A lo que dice en el fondo y también a cómo lo dice. "Te quiero. Se puede ser un privilegiado y ser consciente de ello. Eres un ejemplo, Aitor Ruibal", ha escrito en sus 'stories' de Instagram el lateral derecho catalán, mencionando la cuenta de su amigo y dando difusión al vídeo de Rebeldes Producciones.

Aitor Ruibal y Héctor Bellerín, amigos antes que compañeros.

El '2' verdiblanco es un asiduo en esta lucha activa y ya ha opinado en otras ocasiones sobre el complejo problema de la vivienda. "A mí me paran por la calle y me dicen 'Oye, ¿tú conoces a alguien que pueda alquilar un piso? Me han dicho que tengo que dejar mi bloque'", contó Bellerín hace unos meses en una entrevista en el pódcast Entre Tantas Voces.

"Desde que llegué a mi casa en Sevilla han abierto no sé cuántos pisos turísticos a mi alrededor. Es muy triste no ver a esa persona que hace seis meses conocías, que era tu vecina, y de repente te dice 'Me han echado'. Es realmente devastador y para mí es el problema más grande no sólo de esta ciudad (Sevilla), sino de todo nuestro país", denunció el futbolista del Betis