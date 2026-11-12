El Manchester United despide a Carrick y acelera por Pochettino

El técnico inglés abandona Old Trafford dejando al United en puestos de descenso y Pochettino es el elegido para sustituirlo

El Manchester United ha despedido a Michael Carrick con efecto inmediato tras un inicio de temporada que ha situado al conjunto inglés en puestos de descenso de la Premier League. La entidad ya trabaja en su sustitución y Mauricio Pochettino se ha convertido en el elegido para ocupar el banquillo de Old Trafford. El técnico argentino tiene una cláusula de rescisión de siete millones de libras en el contrato que firmó con la selección de Estados Unidos después del Mundial. La entidad inglesa tendrá que desembolsar esta cantidad de dinero para hacerse con sus servicios.

Inicio liguero desastroso de Michael Carrick

La aventura de Carrick al frente del Manchester United termina antes de lo esperado. El entrenador inglés llegó revolucionando por completo la plantilla, sustituyendo a Ruben Amorim, resultados que provocaron que la dirección del United le contratara hasta 2029.

Carrick en su último partido en el United / Imago

Su primera etapa dejó destellos del gran United. Carrick devolvió la ilusión a Manchester y consiguió devolver al conjunto inglés a la Champions League después de sumar doce victorias en sus primeros 17 encuentros frente al equipo. Sin embargo, el rendimiento ha cambiado radicalmente en este inicio de la temporada 2026/2027. El United atraviesa uno de sus peores arranques desde la campaña 1986-87. El equipo apenas ha conseguido una victoria en sus diez primeros partidos de Premier League, acumulando solamente 8 puntos y posicionándose antepenúltimo en la clasificación de la liga inglesa. A esta dinámica se le suma la eliminación en la EFL Cup ante el Brighton, una situación que ha encendido todas las alarmas del club para rescindir al técnico inglés.

Mauricio Pochettino, el elegido para sustituir a Carrick

El nombre que ha ganado fuerza en las últimas horas es el de Mauricio Pochettino. Según Sky Sports, el Manchester United ha alcanzado un acuerdo verbal en principio con el entrenador argentino para que se convierta en su próximo técnico. Todavía quedan detalles por resolver, especialmente relacionados con su salida de la selección de Estados Unidos.

El argentino firmó un nuevo contrato con Estados Unidos postmundial, que incluye una cláusula de rescisión de siete millones de libras. Esa es la cantidad que el Manchester United tendría que abordar para su llegada a la ciudad de Manchester.

Pochettino con EEUU / Imago

Un entrenador con historial dentro de la Premier League por sus etapas en Southampton, Tottenham y Chelsea. El Manchester United considera que puede ser el perfil adecuado para reconducir la temporada.

Pep Guardiola, una posibilidad para la selección de Estados Unidos.

La posible salida de Pochettino también puede provocar movimientos en los planes de la selección estadounidense. En este escenario aparece el nombre de Pep Guardiola. Según la información de The Athletic recogida por ESTADIO Deportivo, en Estados Unidos contemplan la posibilidad de que Guardiola pueda convertirse en una opción como nuevo técnico del combinado nacional estadounidense.

Manchester United ya piensa en el Liverpool

El Manchester United tiene por delante una cita de máxima exigencia. El conjunto de Old Trafford visitará Anfield para enfrentarse al Liverpool el próximo domingo 22 de noviembre, un encuentro en el que Mauricio Pochettino podría estrenarse como entrenador de los Red Devils si se completan los últimos flecos de su incorporación.