Antonio, abuelo de Pedro Porro: “El día que murió su abuela, él decía que no se había muerto su abuela, se había muerto su madre”

"Vista larga, paso corto y mala leche" es el lema que el abuelo de Pedro Porro siempre ha inculcado al lateral del Tottenham y de la Selección Española: "Ese lema lo llevo desde bien pequeñito y a día de hoy pues lo sigo usando".

Pedro Porro vive el mejor momento de su carrera. A sus 27 años, el de Don Benito se proclamó campeón del mundo con la Selección Española el pasado verano, renovó con el Tottenham y su nombre aparece en la agenda de los grandes de Europa, con el FC Barcelona pendiente de su futuro. Sin embargo, por mucho que haya cambiado su vida, hay algo que el lateral extremeño sigue llevando consigo allá donde va: el lema que le repitió su abuelo Antonio desde que era un niño.

Así lo ha explicado el propio Pedro Porro durante la concentración de la Selección en Las Rozas, a la que ha vuelto en este parón de noviembre tras dejar atrás la lesión que le apartó de la lista de Luis de la Fuente en septiembre. Preguntado por aquella frase de la que siempre habla, el internacional español no dudó en recordarla: "Vista larga, paso corto y mala leche".

Pedro Porro y el significado del lema de su abuelo

¿Y qué quiere decir exactamente? El propio Porro trató de explicarlo, con la naturalidad de quien lleva toda la vida escuchándolo: "¿Y eso qué quiere decir? Bueno, eso es, pues, eso. Siempre, pues, tenga la vista puesta en lo que es mi trabajo, ¿no? Que no me... para que no me descentre en nada. Y la verdad que, bueno, pues, ese lema le llevo desde bien pequeñito y a día de hoy pues lo sigo usando".

Es decir, concentración absoluta en lo suyo, sin distracciones. Una filosofía que encaja a la perfección con la imagen que Pedro Porro ha ido construyendo con el paso de los años, la de un futbolista trabajador y competitivo que nunca se da por vencido en el carril derecho.

"Ese lema le llevo desde bien pequeñito y a día de hoy pues lo sigo usando"

Durante esa misma conversación, el lateral también dejó claro que la humildad es otra de las enseñanzas que recibió en casa. "Siempre hay que poner las cosas en valor en esta vida. Creo que desde muy pequeño me enseñaron eso: hay que valorar todo", reconocía un Porro que, pese al título mundial, asegura venir "con la misma humildad de siempre".

Antonio, el abuelo que crió a Pedro Porro

Para entender la importancia de ese lema hay que volver a Don Benito, donde empezó a forjarse uno de los referentes del fútbol extremeño. Pedro Porro nació en una familia humilde y sus padres trabajaban largas jornadas para sacar adelante el hogar, por lo que fueron sus abuelos maternos, Antonio y Manola, quienes asumieron buena parte de su crianza. Cuando su madre salía a trabajar de madrugada, el pequeño Pedro se quedaba en casa de sus abuelos.

Y Antonio Sauceda se convirtió en mucho más que un abuelo. Fue su chófer, su consejero y su mayor admirador desde la grada. Fue él quien le compró sus primeras botas de fútbol sala y quien recorrió los campos de fútbol base de Extremadura para acompañarle, llegando incluso a dormir dentro del coche junto a la familia para que su nieto pudiera disputar un torneo al día siguiente.

"Siempre vista larga, paso corto y mala leche", era la frase que Antonio le repetía a ese "defensa con alma de delantero", tal y como él mismo relataba en julio a los micrófonos de Informativos Telecinco, en pleno Mundial.

Antonio Sauceda, abuelo de Pedro Porro: "Lo he criado yo y mi mujer, que en paz descanse"

El vínculo entre ambos es tan fuerte que el abuelo del futbolista no podía contener la emoción al hablar de él. "Para mí, mi nieto marque gol o no marque gol, es mi vida, mi corazón, mi ilusión… lo he criado yo y mi mujer, que en paz descanse. Es lo mejorcito que Dios me ha podido dar", aseguraba Antonio en Canal Extremadura, donde también recordaba el papel de la abuela en la vida de Pedro: "El día que murió su abuela, él decía que no se había muerto su abuela, se había muerto su madre".

Pedro Porro, de Don Benito a campeón del mundo

El camino, eso sí, no fue sencillo. Pedro Porro tuvo que salir de casa con tan sólo 15 años para probar suerte en el Rayo Vallecano, una decisión que él mismo considera una muestra de valentía. "No es nada fácil salir de casa siendo tan pequeño. A día de hoy sigo manteniendo esa valentía que me llevó a salir de casa y trato de conservarla", explicaba el extremeño.

Después llegarían el Girona, el Sporting de Portugal y, finalmente, el Tottenham, donde se ha consolidado como uno de los mejores laterales de la Premier League. Y, con la Selección, el Mundial de 2026, en el que firmó un gol en la semifinal ante Francia que le valió además el premio al mejor jugador del partido.

Tras aquel tanto, la primera llamada de Pedro Porro fue para su abuelo. "Me empujaste tú para meter gol, eh. Qué grande eres. Te quiero, un besito grande", le decía el lateral a Antonio en una videollamada. Su abuelo, quien por entonces se recuperaba de una operación de corazón, ya había avisado de que iba a estar ahí, aunque fuese desde casa: "He soñado muchas veces con esto… y creo que en esta final va a marcar también. Para eso estoy yo, para empujarle".

El presente de Pedro Porro

Hoy por hoy, Pedro Porro ya conoce lo que es levantar la Copa del Mundo, y el Tottenham le recibió a su vuelta con un pasillo de honor como campeón del mundo. Al mismo tiempo, su nombre suena con fuerza en el mercado, con el Barça muy atento a su situación pese a que el extremeño renovó con los 'spurs' hasta 2031.

Al respecto, el lateral se muestra halagado, aunque sin perder de vista su compromiso actual. "Tengo contrato con mi club y estoy muy feliz allí. También tengo que respetarlo", explicaba Porro, fiel, una vez más, a la filosofía de su abuelo.

En cualquier caso, ocurra lo que ocurra en los próximos mercados, el extremeño lo tiene claro. Vista larga, paso corto y mala leche. Así se hizo futbolista Pedro Porro... Y así sigue siendolo.