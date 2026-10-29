El Tottenham, pendiente del futuro de Pedro Porro, se fija en Alex Freeman

El crecimiento del lateral estadounidense en La Cerámica no ha pasado desapercibido en Inglaterra, donde varios clubes de la Premier League siguen sus pasos ante la posibilidad de que el internacional español cambie de aires en el mercado invernal

El mercado de fichajes empieza a agitarse alrededor de la figura de Alex Freeman, uno de los futbolistas del Villarreal que más está creciendo esta temporada.

Su rendimiento ha despertado el interés de varios equipos ingleses, con el Tottenham a la cabeza, que ya estudia alternativas para el lateral derecho ante la incertidumbre que rodea el futuro de Pedro Porro.

Se trata de una operación que también afecta directamente al Barça, que tiene al defensa extremeño entre sus objetivos y que podría acabar teniendo consecuencias indirectas en los planes de la dirección deportiva amarilla.

Según informa el medio británico TEAMtalk, los ojeadores de los 'Spurs' están siguiendo de cerca la evolución de Freeman, al que consideran una opción muy interesante para reforzar la banda derecha si finalmente se produce la salida de Porro. El conjunto londinense quiere anticiparse a los movimientos del mercado y no quedarse sin una alternativa de garantías en una posición clave.

El Tottenham se prepara ante una posible salida de Pedro Porro

La continuidad de Pedro Porro en Londres comienza a estar en entredicho. Al menos no se da por segura pese a que el futbolista renovó su contrato con el Tottenham hasta 2031 el pasado Mundial. El internacional español sigue teniendo un importante cartel en el mercado y su posible regreso a LaLiga empieza a cobrar fuerza de cara a futuras ventanas de fichajes.

El FC Barcelona es uno de los equipos que ha mostrado interés en el defensa, aunque también se le ha relacionado con el Real Madrid en el pasado. Según las informaciones difundidas desde Inglaterra, el jugador vería con buenos ojos regresar algún día al fútbol español, una situación que obliga al Tottenham a contemplar distintas alternativas.

En este contexto aparece Freeman, que ha llamado la atención por su progresión desde que aterrizó en el Villarreal. El interés de los londinenses se queda por el momento en un gusto latente. No existe negociación ni se ha presentado una oferta formal ni al jugador ni al club, pero sí confirma que el estadounidense comienza a hacerse un nombre entre los ojeadores de la Premier League.

United, City y Chelsea, también tras sus pasos

El Tottenham no sería el único club inglés pendiente de su evolución. La información apunta también al seguimiento del Manchester United, así como al interés de representantes de BlueCo, el grupo propietario vinculado al Chelsea, y del City Football Group, la estructura empresarial que controla al Manchester City.

La atención que está despertando el lateral refleja el crecimiento de un futbolista que ha conseguido abrirse paso en el fútbol español en poco tiempo. Freeman llegó al Villarreal el pasado mercado invernal procedente del Orlando City de la MLS, en una operación que se cerró por unos 3,5 millones de euros fijos más otros 2,5 millones en variables. El conjunto estadounidense, además, se reservó un 15% de una futura venta.

Desde entonces, su progresión ha sido imparable. El estadounidense ha participado en 13 de los 14 partidos disputados por el equipo amarillo hasta el momento y ha conseguido hacerse un hueco importante en la rotación de Iñigo Pérez, con actuaciones que han reforzado su candidatura a convertirse en un jugador esencial para el presente y el futuro del club.

El Villarreal tiene a Freeman atado hasta 2032

En La Cerámica pueden contemplar este interés con cierta tranquilidad. Freeman tiene contrato con el Villarreal hasta junio de 2032, una vinculación de larga duración que deja a la entidad castellonense en una posición favorable negociadora ante cualquier posible movimiento de mercado.

El club apostó por él el pasado invierno y su rendimiento empieza a respaldar aquella inversión. Su capacidad para jugar en distintas posiciones de la defensa y su margen de crecimiento son dos factores que aumentan su valor en el mercado, especialmente ante el seguimiento de varios equipos de la Premier League.

Iñigo Pérez ya destacó su potencial y su versatilidad. "Tiene un margen y una amplitud en su nivel que está por definir. Humilde, trabajador, hay que intentar que se exprese, que se libere. Puede jugar en muchos puestos".

El Villarreal no tiene por ahora constancia de una oferta concreta del Tottenham, pero todo puede cambiar si el interés por Pedro Porro se traduce en una propuesta importante para los ingleses.

Por ahora, el defensa estadounidense sigue centrado en su progresión como jugador amarillo. Sin embargo, ya sabe que su nombre empieza a circular con fuerza en Inglaterra y el Villarreal es igualmente consciente de que tiene entre manos a un futbolista goloso para el potente mercado británico.