Cristóbal Soria, desolado ante Risto Mejide: "Cojo seis AVE a la semana. Y Risto, tengo miedo, tengo mucho miedo"

El colaborador televisivo estaba en Santa Justa para dirigirse precisamente a Madrid cuando se conoció el accidente ferroviario de Urda y tuvo que abandonar el tren en el que ya estaba sentado; su regreso a Sevilla estaba previsto para este jueves a las ocho de la mañana, en el mismo horario del convoy accidentado

Cristóbal Soria está viviendo con especial angustia el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo). El tertuliano de 'El Chiringuito' se encontraba este miércoles en la estación sevillana de Santa justa, sentado precisamente en un AVE con destino a Madrid cuando se conoció la tragedia y los pasajeros tuvieron que bajar del convoy. Lo sucedido le ha afectado especialmente al comprobar que tenía previsto regresar a la capital hispalense al día siguiente en un tren que salía a la misma hora que el siniestrado.

"El mismo AVE en el que se ha tenido la tragedia lo cogía yo mañana, jueves, a las ocho de la mañana", explica el sevillano, que intervino en el programa 'Todo es mentira', presentado por Risto Mejide, para relatar cómo ha vivido estas intensas horas.

Soria ha reconocido que el accidente le ha generado un profundo temor a seguir utilizando el ferrocarril para sus desplazamientos profesionales. "Yo cojo seis AVE a la semana, tres de ida y tres de vuelta. Y, Risto, tengo miedo, tengo mucho miedo", confesó durante su intervención televisiva.

Ya estaba sentado cuando conoció el accidente

El colaborador tenía un billete para viajar desde Sevilla a Madrid a primera hora de la mañana. De hecho, ya se encontraba en su asiento del tren, esperando la salida, cuando empezaron a llegar las primeras noticias sobre el accidente. "Yo tenía AVE a Madrid en la mañana de hoy, a las 9:34 horas. Me encontraba ya en mi vagón, en mi asiento, esperando a que el tren saliera de un momento a otro", relató.

La incertidumbre se apoderó de los pasajeros cuando comprobaron que el convoy no partía a la hora prevista. Según su testimonio, compartió la información que estaba recibiendo con una trabajadora del tren, que todavía no conocía lo sucedido. "Hemos empezado a recibir noticias y se lo he enseñado a una azafata que venía con nosotros y no tenía absolutamente idea de nada. Cuando ha llegado la hora prevista para la salida, el tren no ha salido. Nos han dicho que había una avería, pero las personas que estábamos a bordo ya sabíamos lo que había pasado", explicó.

La situación provocó momentos de tensión entre los viajeros, algunos de los cuales sufrieron ataques de ansiedad y necesitaron asistencia. Finalmente, Soria tuvo que recurrir al coche para desplazarse a Madrid y poder cumplir con sus compromisos profesionales en Mediaset.

Sus advertencias sobre el deterioro de las infraestructuras

Más allá de la experiencia personal, el tertuliano expresó su preocupación por el estado de la red ferroviaria española. Según explicó, llevaba tiempo percibiendo un deterioro en las infraestructuras y había trasladado sus inquietudes a trabajadores del sector. "Las infraestructuras están obsoletas. Yo he ido viendo el deterioro de las infraestructuras del AVE durante estos años atrás", afirmó. Además, recordó que había llegado a advertir sobre las posibles consecuencias de esa situación. "En alguna ocasión he comentado con alguien de la tripulación que el deterioro era tal que algún día iba a pasar algo grave".

El sevillano también mostró su desolación por una nueva tragedia ferroviaria cuando todavía permanecía reciente el recuerdo del accidente de Adamuz. "Prácticamente estamos todavía recordando y llorando a las víctimas de Adamuz y, sin embargo, ha vuelto a pasar otra situación todavía más grave", lamentó.

"Las sensaciones son de inseguridad total y absoluta"

La sucesión de accidentes ha cambiado la percepción de Soria sobre unos desplazamientos que forman parte de su rutina semanal. El colaborador reconoció que las imágenes del siniestro aumentaron todavía más su inquietud, después de haber optado por viajar por carretera para llegar a Madrid. "Me he ido a casa, he cogido un coche de gasolina y no había visto imágenes del accidente. En cuanto las he podido ver... tengo mucho miedo, Risto", explicó.

El tertuliano recordó también que ya había vivido una situación que consideró muy cercana al peligro con motivo del accidente de Adamuz. "La vez anterior (Adamuz) me escapé por los pelos y esta vez, exactamente lo mismo. Esto es como una moneda al aire", manifestó.

Su reflexión final dejó patente la incertidumbre con la que afrontará ahora sus próximos viajes a la capital de España. "Las sensaciones son de inseguridad total y absoluta y de saber que vamos a tener que seguir cogiendo el AVE", señaló antes de concluir. "Yo no sé lo que nos vamos a encontrar en los siguientes meses".