Tensión entre Zidane y Mbappé: "Tenía el avión privado esperándole para volver a Madrid"

Desde Francia aseguran que la relación entre el seleccionador y el delantero no pasa por su mejor momento y en España desvela que el jugador del Real Madrid pensaba que iba a abandonar la concentración por sus molestias pero que Zidane espera contar con él el domingo

Kylian Mbappé ha encendido un nuevo fuego en la concentración de Francia. El delantero del Real Madrid no podrá jugar este jueves contra Italia en el partido de la quinta jornada de la Liga de Naciones pero el futbolista no regresará a Madrid y se quedará en la concentración de la selección gala, tal y como ha confirmado Zinedine Zidane.

El '10' de Francia sufre "una pequeña molestia" por lo que "no podrá jugar contra Italia", pero lejos de recibir permiso para regresar a Madrid, Zidane espera que "pueda jugar el domingo" contra Turquía por lo que no le ha dado el visto bueno para que regresa a la capital española, algo que parece que no sentado muy bien al futbolista.

De hecho, según apuntan en 'El Chiringuito', Mbappé tenía un acuerdo con los servicios médicos del Real Madrid para regresar en caso de tener cualquier molestia con su selección, por lo que esperaba volver. "La sorpresa es que Zidane ha dicho que aunque no juegue, se queda para esperar a ver si se recupera para el domingo", ha recordado Marcos Benito, periodista del espacio televisivo, que ha confirmado también su "molestia en el bíceps femoral".

Tanto es así que el propio Mbappé parece que tenía todo preparado para volver a Madrid. "Tenía el avión privado esperándole para volver a Madrid", ha desvelado el colaborador, pero Zidane ha frenado cualquier intento de salida anticipada, posiblemente al recordar que ya en la última concentración hizo lo mismo para luego acabar siendo visto con su pareja en algunos eventos: "No jugó y se fue a la fiesta de la moda. No tenía nada, no le hicieron ninguna prueba médica".

Tensión entre Mbappé y Zidane

Evidentemente el seleccionador francés no va a arriesgar a poner a Mbappé el próximo domingo si no está en condiciones de participar, pero también ha despertado cierto malestar en Zinedine Zidane, que por segunda ventana consecutivo ha visto como Mbappé presenta problemas musculares.

"Hay una pelea de gallos", ha llegado a calificar Josep Pedrerol en el plató del programa, que refleja en buena medida lo que está viviendo la selección francesa en los primeros meses de Zidane al frente del cargo de seleccionador.

Imago. / Imago

También el propio diario L'Équipe ha hablado de ciertas tensiones entre entrenador y delantero, desvelando que la relación entre ambos no pasa por su mejor momento.

En Francia hablan que el origen puede estar en la decisión de Zidane de colocar a Mbappé en la banda izquierda para dejarle la punta del ataque de Ousmane Dembélé, algo que no habría gustado al madridista.

El malestar del futbolista llegó a oídos de Zidane pero no tuvo la ocasión de aclarar la situación ya que en el primer partido M bappé se lesionó y abandonó la concentración. Y hasta ahora y pese a que ambos residen en Madrid, no han hecho por acercar posturas, algo que sí quiere hacer en esta semana el seleccionador.