El regreso de Pep Guardiola depende de Pochettino

El argentino está a un paso de convertirse en un nuevo entrenador del Manchester United, aunque aún se negocia, y la selección de Estados Unidos sueña con firmar en su lugar al entrenador catalán

La situación en el Manchester United es insostenible, por lo que está a punto de producirse la llegada de su decimotercer entrenador desde que Sir Alex Ferguson abandonó el banquillo en 2013. Así, el último en desfilar por la puerta de salida de Old Trafford será Michael Carrick, que la pasada campaña arribó como técnico interino en sustitución del portugués Amorim y logró devolver a los 'reds devils' a la Champions tras lograr 12 victorias en 17 jornadas.

El adiós cantado de Michael Carrick en el Manchester United

Esto animó a los dirigentes del club inglés a ponerle sobre la mesa un contrato hasta 2029. Pero lejos de continuar con la dinámica de la última campaña, el ex centrocampista está firmado el peor arranque de temporada desde la 86/87. Duele ver al Manchester United en puestos de descenso en la Premier League, donde solo ha sumado una victoria en 10 choques, y no es que le vaya mucho mejor en Europa pese a la remontada sobre la Roma. Además, también cayó en la Copa de la Liga y la paciencia se ha agotado después de celebrar solo tres triunfos en 15 partidos oficiales.

Michael Carrick saldrá el Manchester United / Imago. / Imago

El precio de la libertad de Pochettino

Los dirigentes de la entidad 'mancuniana' ya se han puesto manos a las obra y tienen un acuerdo verbal con Mauricio Pochettino para que sea el encargado de tomar las riendas. Tras haber tanteado también a Eddie Howe, Antonio Conte o Julian Nagelsmann, el argentino es el elegido, pesando mucho en la balanza su experiencia en el fútbol británico al frente del Tottenham y el Chelsea.

Pero, como apunta el periodista Fabrizio Romano, aún se negocia con la Federación de Estados Unidos, con la que recientemente firmó una ampliación de su contrato por cuatro años para seguir al frente de su selección, si bien dicho vínculo se puede romper mediante el pago de una cláusula de rescisión de 10 millones de euros.

Los elogios de Harry Kane: "Pochettino es un entrenador fantástico"

El dinero no parece que sea un problema para los 'reds devils' y parece cuestión de horas que se cierre un acuerdo definitivo. Incluso, Harry Kane, capitán de la selección inglesa y delantero del Bayern de Múnich, ha sido cuestionado por ello, avalando el regreso a la Premier League del que fue su entrenador en los 'spurs'.

"Mauricio y yo tenemos una fantástica relación. Es uno de los entrenadores que más impacto ha tenido en mi carrera. Necesité su apoyo y él me ayudó dentro y fuera del campo, ﻿lo que fue muy bueno. Es un entrenador fantástico. Ha dirigido a algunos de los mejores clubes del mundo. No podría hablar mejor de él. Ahora tenemos que esperar y ver qué pasa, pero es una gran persona y un gran entrenador", afirmó el actual Balón de Oro.

No es la primera vez que Estados Unidos piensa en Guardiola

Y a rey muerto, rey puesto. Así, según The Athletic﻿, en Estados Unidos ya se hacen a la idea de perder a su seleccionador y apuntan a Pep Guardiola como el favorito para convertirse en nuevo seleccionador del país norteamericano. De hecho, el interés viene de lejos. El catalán ya fue propuesto en 2024 por el ex presidente de la federación, Sunil Gulati, con quien le una buena relación, y en alguna ocasión ha dejado entrever que le gustaría trabajar en un país en el que ya vivió durante un año, tras su salida del FC Barcelona en 2012.

"Estados Unidos es fascinante para intentar construir un proyecto durante muchos años y poder llevar a la selección al siguiente nivel. El potencial de Estados Unidos está ahí por la cantidad de gente y de deportes que hay", aseguró en su día el técnico español de 55 años, que el pasado verano puso fin a una larga etapa de diez temporadas en el Manchester City, tras otra previa de tres cursos en el Bayern Múnich.

Ya rechazó a la selección de Italia

Su siguiente paso, por tanto, podría llevarle al banquillo de una selección, después de que en verano ya rechazara a Italia﻿. "Pep fue honesto. Se tomó un año sabático, en parte por motivos familiares", explicó el presidente de la federación italiana, Giovanni Malago. En Estados Unidos, por su parte, estarían dispuestos a esperar hasta el próximo parón de marzo, por lo que Guardiola tiene tiempo ara pensárselo.