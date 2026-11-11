Los sólidos cimientos de Luis García Plaza y la posible explicación de la 'manta corta'
Vlachodimos es el quinto con más porterías a cero, Agoumé es el segundo en recuperaciones y el quinto en intercepciones, Kike Salas sobresale como líder en despejes y defensa con más combates exitosos por alto, Juan Iglesias luce en 'tackles' y duelos... Sólo se echa de menos más protagonismo en las estadísticas ofensivas
El Sevilla FC puede presumir de haberse marchado a este segundo parón de selecciones del curso en sexta posición, clasificado por ende para competiciones europeas si LaLiga terminase tras la jornada 12ª. A las puertas de El Gran Derbi, los nervionenses resisten pese a las dos entregas sin ganar con 18 puntos de 36 posibles. Y con únicamente 17 tantos a favor, la cifra más baja del sexteto cabecero. Athletic Club y Rayo Vallecano tienen 15, aunque con un partido menos. Unos guarismos que le colocarían en un hipotético ecuador de esa clasificación, en parte porque ha encajado 19, sólo menos que su antecesor, la Real Sociedad, el Real Racing Club y los cinco de la cola.
Un análisis de los diferentes apartados estadísticos ofrece motivos para creer en lo que a la contención se refiere y también otros en los que mejorar en el plano creativo y ofensivo. Así lo desvela el perfil especializado @Squawka, con más de 1,2 millones de seguidores sólo en la red social 'X'. Y es que la sequía blanquirroja en el 'Top 10' de todo lo que tenga que ver con disparos, regates y ocasiones creadas contrasta con los buenos números en fase defensiva, sustento de la escuadra de Luis García Plaza justo antes de recibir al eterno rival, el Real Betis, en El Gran Derbi del próximo sábado 21 de noviembre a las 18:30 horas en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.
En la elite de la destrucción y la imposición
Así las cosas, Odysseas Vlachodimos ha logrado dejar su puerta a cero en cuatro ocasiones, como el culé Joan García, el madridista Thibaut Courtois, el che Stole Dimitrievski y el 'babazorro' Antonio Sivera, por lo que sólo cuatro colegas de demarcación (con seis cada uno) le mejoran: Unai Simón (Athletic Club, en sólo 11 duelos), Jan Oblak (Atlético de Madrid), Ionut Radu (RC Celta) y Álvaro Valles (del Real Betis). Además, los zagueros Kike Salas y Juan Iglesias sobresalen en otros dos ámbitos ciertamente importantes. De hecho, el aruncitano es el que más despeja de Primera división (con 71, igual que el verdiblanco Natan de Souza) y el segundo (con 35) que más duelos aéreos gana (el mejor zaguero, por detrás del punta del CA Osasuna Ante Budimir).
Por su parte, el pucelano es el líder en 'tackles', con 43, cinco más que su perseguidor y compañero Lucien Agoumé. Y un digno sucesor de Miguel Sierra, de los mejores hasta su lesión en duelos. Ahora, Juan Iglesias es segundo en ese apartado, con 82 a su favor, solamente por detrás de los 92 del madridista Jude Bellingham. Hablando del francés, indiscutible junto a su compatriota Youssouf Fofana casi siempre en el doble pivote del preparador madrileño, se ve superado apenas por el barcelonista Pedri González, con 69 recuperaciones de balón, por las 65 del otrora interista, que está completando un primer tercio de campeonato notable.