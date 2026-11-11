Los sólidos cimientos de Luis García Plaza y la posible explicación de la 'manta corta'

Vlachodimos es el quinto con más porterías a cero, Agoumé es el segundo en recuperaciones y el quinto en intercepciones, Kike Salas sobresale como líder en despejes y defensa con más combates exitosos por alto, Juan Iglesias luce en 'tackles' y duelos... Sólo se echa de menos más protagonismo en las estadísticas ofensivas

El ﻿Sevilla FC ﻿puede presumir de haberse marchado a este segundo parón de selecciones del curso en sexta posición, clasificado por ende para competiciones europeas si ﻿LaLiga terminase tras la ﻿jornada 12ª﻿. A las puertas de ﻿El Gran Derbi﻿, los nervionenses resisten pese a las dos entregas sin ganar con 18 puntos de 36 posibles﻿. Y con únicamente ﻿17 tantos a favor, la cifra más baja del sexteto cabecero. ﻿Athletic Club ﻿y ﻿Rayo Vallecano tienen ﻿15﻿, aunque con un partido menos. Unos guarismos que le colocarían en un hipotético ecuador de esa clasificación, en parte porque ha encajado ﻿19﻿, sólo menos que su antecesor, la ﻿Real Sociedad﻿, el ﻿Real Racing Club y los cinco de la cola.

Un análisis de los diferentes apartados estadísticos ofrece motivos para creer en lo que a la contención se refiere y también otros en los que mejorar en el plano creativo y ofensivo. Así lo desvela el perfil especializado @Squawka, con más de ﻿1,2 millones de seguidores sólo en la red social 'X'. Y es que la sequía blanquirroja en el 'Top 10' de todo lo que tenga que ver con disparos, regates y ocasiones creadas contrasta con los buenos números en fase defensiva, sustento de la escuadra de ﻿Luis García Plaza justo antes de recibir al eterno rival, el ﻿Real Betis﻿, en El Gran Derbi del próximo sábado 21 de noviembre a las 18:30 horas en el ﻿Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán﻿.

En la elite de la destrucción y la imposición

Así las cosas, ﻿Odysseas Vlachodimos ha logrado dejar su puerta a cero en ﻿cuatro ocasiones﻿, como el culé ﻿Joan García﻿, el madridista ﻿Thibaut Courtois﻿, el che ﻿Stole Dimitrievski y el 'babazorro' ﻿Antonio Sivera﻿, por lo que sólo cuatro colegas de demarcación (con seis cada uno) le mejoran: ﻿Unai Simón ﻿(﻿Athletic Club﻿, en sólo ﻿11 duelos﻿), ﻿Jan Oblak ﻿(﻿Atlético de Madrid﻿), ﻿Ionut Radu ﻿(﻿RC Celta﻿) y Álvaro Valles ﻿(﻿del ﻿Real Betis﻿). Además, los zagueros ﻿Kike Salas y ﻿Juan Iglesias sobresalen en otros dos ámbitos ciertamente importantes. De hecho, el aruncitano es el que más despeja de ﻿Primera división ﻿(﻿con ﻿71﻿, igual que el verdiblanco ﻿Natan de Souza﻿) y el segundo (con ﻿35﻿) que más duelos aéreos gana (el mejor zaguero, por detrás del punta del ﻿CA Osasuna Ante Budimir﻿).

Por su parte, el pucelano es el líder en 'tackles', con ﻿43﻿, cinco más que su perseguidor y compañero ﻿Lucien Agoumé. Y un digno sucesor de ﻿Miguel Sierra﻿, de los mejores hasta su lesión en duelos. Ahora, ﻿Juan Iglesias es segundo en ese apartado, con ﻿82 a su favor, solamente por detrás de los ﻿92 del madridista ﻿Jude Bellingham﻿. Hablando del francés, indiscutible junto a su compatriota ﻿Youssouf Fofana casi siempre en el doble pivote del preparador madrileño, se ve superado apenas por el barcelonista ﻿Pedri González﻿, con ﻿69 recuperaciones de balón, por las ﻿65 del otrora interista, que está completando un primer tercio de campeonato notable.