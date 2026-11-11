Un regreso al trabajo pasado por agua (y viento) pensando ya en el derbi

Después de tres días de descanso, los pupilos de Luis García Plaza se ejercitaron en su ciudad deportiva con la vista puesta en el duelo cainita; Peque apareció en el gimnasio junto a Miguel Sierra (al que también le queda) y un Isaac Romero que dosificó las cargas en una sesión sin siete de los ocho internacionales

La primera plantilla del ﻿Sevilla FC ha regresado a los entrenamientos en la tarde de este miércoles tras tres días de descanso para comenzar a preparar ﻿El Gran Derbi del próximo ﻿sábado 21 de noviembre a las ﻿18:30 horas en el ﻿Ramón Sánchez-Pizjuán ante el ﻿Real Betis﻿. Lo ha hecho con una de las cuatro sesiones que albergará esta semana de lluvia, viento y tormentas, precisamente con un aviso naranja en la provincia que propició que todo se desarrollara a puerta cerrada y con un inicio en el interior del gimnasio del edificio destinado al equipo junto al ﻿Jesús Navas de la ﻿Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios﻿, aunque los profesionales probaron 'in situ' las condiciones adversas del exterior.

Así las cosas, faltaron en el trabajo colectivo los lesionados de larga duración Miguel Sierra (con una luxación acromioclavicular en el hombro derecho) y Marcao Teixeira (con una afección miofascial en el recto anterior del cuádriceps derecho) mientras que 'Peque' Fernández realizaba ejercicios de recuperación en las instalaciones junto a Isaac Romero, renqueante de una contusión en la cara interna de la rodilla izquierda que sufrió en el ﻿Coliseum de ﻿Getafe y que, pese a no impedirle ser titular frente al ﻿Deportivo Alavés﻿, le sigue molestando un poco. En cuanto al atacante catalán, aquejado de una dolencia en los isquiotibiales de la pierna izquierda, pretende recortar plazos, pese a que se le diagnosticó un mes fuera de los terrenos de juego.﻿

SFC

El que sí volverá a estar disponible para ﻿Luis García Plaza ante el eterno rival es ﻿Manu Bueno﻿, que cumplió frente a los 'babazorros' el partido de sanción que le impusieron por su roja directa contra el cuadro azulón. Con el lebrijano no hay problemas, ya que reparte cargas como otros con alguna contingencia como ﻿Kike Salas y ﻿Youssouf Fofana﻿, pero no arrastran lesión alguna. Cruzará el madrileño los dedos para no tener más problemas con vistas al choque ante el ﻿Real Betis﻿, para el que no espera más sorpresas desde la enfermería. El equipo blanquirrojo se ejercitará jueves, viernes y sábado por la mañana en la ﻿Carretera de Utrera﻿, reposará el domingo y volverá ya la semana que viene 'a full' ante del derbi.

Vargas mejora de su gastroenteritis y ya está en Suiza

Aunque no pudo viajar el lunes como el resto de sus compañeros por culpa de una ﻿gastroenteritis﻿, ya se encuentra concentrado ﻿Rubén Vargas con la selección suiza para afrontar los partidos de la ﻿Nations League en Eslovenia (viernes 13 de noviembre) y Escocia (en casa el lunes 16-N). Tras una sesión individual, el extremo se ejercitará ya este jueves con el grupo. Además, faltaron este miércoles en la ﻿Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios los también internacionales ﻿Arouna Sangante (Senegal), Gabriel Suazo (Chile),﻿ Odysseas Vlachodimos (Grecia), Lucas Stassin (Bélgica sub 23) Robbie Ure (Escocia) y Giorgi Kochorashvili (Georgia). Sí estuvo de momento ﻿Jon Guridi﻿, que juega con el combinado del ﻿País Vasco el ﻿14 de este un amistoso mes ante Venezuela﻿.