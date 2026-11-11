Real Madrid - Estrella Roja: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de la Euroliga 2026-2027

El Real Madrid a un Estrella Roja que, de la mano de Ibon Navarro, se ha convertido en el mejor defensor de la Euroliga

A la espera de que Eli John Ndiaye palíe las numerosas bajas que acumula, el Real Madrid afronta otro duro partido continental ante un Estrella Roja que se caracteriza por ser una de las mejores defensas del campeonato y que tiene a un técnico, Ibon Navarro, que suele complicarle mucho la vida al equipo madridista.

Los de Pedro Martínez regresan a la Euroliga para tratar de devolver la alegría a los suyos después de que la pasada semana vieran la primera derrota en casa en un año, ante el mismo rival, el Panathinaikos.

El técnico madridista ya sabe que no puede contar con dos de sus tres bases (Campazzo y Maledon), ni con Jantunen o Deck y que tendrá que volver a exprimir a Sergio Llull y dar minutos a los menos habituales, entre ellos un Max Shulga al que algunos veían cedido por su poco protagonismo y que, por razones obvias, cada vez tiene más minutos en la rotación de Pedro Martínez.

“Me siento bien. El entrenador no me está pidiendo que haga nada que esté fuera de mi capacidad. Que juegue intenso y duro”, afirma el ex de los Celtics, quien prevé un partido muy duro ante los de Belgrado. “Tenemos que estar preparados para un partido muy físico. Tienen jugadores que son anotadores muy buenos. Tenemos que prestar atención a eso y ser nosotros. Llevamos dos días muy duros de entrenamientos, así que venimos preparados”, añade.

El Estrella Roja no sólo cuenta con un técnico español, sino que está plagado de jugadores con pasado ACB, que saben lo que es enfrentarse al Real Madrid. Es el caso de Tyson Carter o Chris Jones, además de Chima Moneke o Semi Ojeleye. En el equipo balcánico sobresale Jordan Nwora, un jugador al que quisieron los blancos y que está promediando 15 puntos, 5,5 rebotes, 1,3 asistencias, 1 robo y 15,1 de valoración. Además, se ha reforzado recientemente con el pívot Christian Koloko, que ya ha tenido un impacto inmediato en la competición.

"Están siendo uno de los mejores equipos de la liga, han ganado ocho de los últimos nueve partidos. Están en un momento de forma muy bueno y va a ser un partido duro, pero lo afrontamos con ánimo. En el Palacio creemos que podemos ganar a cualquiera y esa es la mentalidad que tenemos ahora mismo", advierte un Pedro Martínez, que analizó lo que, aparte de como equipo, tienen los serbios a nivel individual.

Pedro Martínez y Luwawu-Cabarrot / Imago

"Debemos preocuparnos por su defensa, donde además tienen mucha variedad, pero también en ataque, ya que tienen manejadores como Chris Jones o Tyson Carter, que tienen mucha capacidad de anotación. Son muy físicos, han fichado a Christian Koloko, que es '5' atlético y hace muchas cosas bien en ataque y en defensa", analiza el catalán.

A qué hora es el Real Madrid - Estrella Roja de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2026-2027 entre el Real Madrid y el Estrella Roja, perteneciente a la jornada 11 de la fase regular de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este jueves 12 de noviembre a partir de las 21:00 horas en el Movistar Arena de Madrid.

Dónde ver en TV y online el Real Madrid - Estrella Roja de la Euroliga

Este partido entre el Real Madrid y el Estrella Roja se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del Real Madrid en casa se retransmitirá a través de M+Baloncesto (dial 66).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.