"Algo me dice que si Marc Márquez gana este Mundial anunciará su retirada": el vaticinio de un excompañero del ilerdense en Honda

Otra voz se une a la de Melandri y asegura que, una vez superado Rossi, Marc Márquez romperá su contrato con Ducati y se retirará

Marc Márquez está a 14 puntos de proclamarse campeón del mundo de MotoGP por octava vez. Pocos dudan de que lo logrará en Portimao y hasta Aprilia, su gran rival, parece haber tirado la toalla con las últimas declaraciones de Massimo Rivola.

Es un resultado impensable cuando unas carreras antes del parón veraniego, el piloto de Cervera estaba a 103 puntos del entonces líder del Mundial, Maco Bezzecchi, un piloto al que ahora le saca 74 puntos.

Como él mismo ha dicho, ha podido remontar más por errores ajenos que gracias a él, aunque la consistencia y presión que ejercía con sus triunfos también ha contribuido a que llegaran esos errores.

El décimo campeonato del mundo, octavo en la categoría reina, le sitúa definitivamente por delante de Valentino Rossi y ya hay quien habla de que, con ello, le deja atrás en la historia. Así lo ha afirmado en las últimas horas un Jorge Lorenzo que también fue un acérrimo rival -aparte de compañero de equipo- del piloto italiano.

El objetivo de Marc Márquez, a punto

Con ello, Marc Márquez podría ver saciadas sus ambiciones. O, al menos, eso dejó caer no hace mucho el expiloto transalpino Marco Melandri, quien señaló que si Marc Márfquez lograba el Mundial, podría retirarse. Entonces, aún estaba primero Jorge Martín y ambos estaban en plena lucha.

La cuestión es que ahora que lo tiene casi sentenciado, hay otra voz que se ha alzado diciendo lo mismo. Y, además, se trata de alguien que conoce muy bien a Marc Márquez, ya que fue su compañero de equipo en Honda durante muchos años.

Marc Márquez, piloto de Ducati / Imago

Se trata del alemán Stefan Bradl, que se mostró convencido de que podríamos estar viendo las últimas carreras del piloto de Cervera, pese a haber renovado por dos años con Ducati. "Mi intuición me dice que Márquez anunciará su retiro si gana el campeonato este año", afirma el alemán durante una transmisión en directo de la cadena de televisión austriaca ServusTV.

"Marc ha corrido motivado únicamente por superar el récord de Valentino Rossi. Cuando lo haga pensará: ¿Qué demonios estoy haciendo todavía aquí sufriendo tanto?", añade el piloto germano.

Stefan Bradl le pide a Marc Márquez que se retire

Stefan Bradl, incluso, se lo pide abiertamente: "Conozco a Marc desde hace mucho tiempo, y desde mi perspectiva, si se corona campeón este año, romperá su contrato con Ducati hasta 2028 y anunciará su retiro inmediato. Ojalá lo haga. Como su amigo, se lo digo: ya has luchado bastante. No te exijas más".

Para el de Augsburgo, "Marc ha invertido todo su tiempo de vida en eso" y es el momento de descansar. "Se ha recuperado de lesiones repetidas, ha entrenado a pesar de su desventaja física y apenas mantiene la forma necesaria para competir en MotoGP. Cada vez le exigen que asista a más eventos. Marc preferiría dedicar ese tiempo al mantenimiento de su cuerpo, pero no puede", señala Bradl sobre otros motivos que podrían propiciar el adiós de un Marc Márquez que se ha quejado de los eventos a los que MotoGP obliga a asistir a sus pilotos durante los grandes premios.