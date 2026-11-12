Luis García Plaza continúa preparando el derbi sin Fofana e Isaac, bromas a Ejuke y mucha presencia canterana en el Sevilla

Tras el temporal del pasado miércoles, el equipo ha regresado al trabajo con total normalidad y con ciertas novedades que, a pesar de ser nombres importantes, no deben preocupar al sevillismo

Sevilla ya empieza a tener un color especial, y no es para menos. Apenas quedan días para que se vibra uno de los aprtidos más apasionantes del fútbol español, como es el derbi sevillano. Sevilla FC y Real Betis se medirán en el Ramón Sánchez-Pizjuán como parte de la primera ronda de una pelea de dos asaltos, llegando ambos al primero con buenas sensaciones, aunque con un claro favoritismo para el equipo de Manuel Pellegrini. Pocos podrían imaginar que el equipo sevillista, a estas alturas de temporada, siguiese en puestos europeos, un reto nada fácil. Sin embargo, las dos jornadas sin conocer la victoria refuerzan a un Betis intratable, que apenas ha perdido dos encuentros esta temporada y que ya tiene un amplio margen en los puestos de Champions League.

Los de Luis García Plaza tienen claro que en este partido tienen mucho que ganar. Son encuentros que no entienden de dinámicas, pero que puede dar un vuelco a una temporada dependiendo de todo lo que ocurra en noventa minutos. Este parón de selecciones servirá para concentrarse de cara a un derbi sevillano que, por primera vez en estos últimos años, puede tener algo más de igualdad viendo la situación de ambos, sin olvidar el favoritismo anteriormente mencionado.

El equipo volvió al trabajo el pasado miércoles por la tarde, una jornada pasada por agua debido a la borrasca que azotó a la capital hispalense. Un hecho que, entre otras cosas, hizo que los medios de comunicación no pudiesen desplazarse para poder estar presente en el regreso. Esto si se ha producido este jueves, con un sol que ya asola a la capital, y que sirve para que se siga trabajando de cara a este encuentro liguero.

Este jueves se han visto varias novedades sobre el césped, tanto en el apartado de novedades como de bajas. Uno de los detalles ha sido ver la amplia representación canterana que ha estado en el entreno, algo más que habitual cuando hay un parón de selecciones. Uno de los que ha estado presente es Marc Scuri, un jugador que está llamando mucho la atención en el Sevilla Atlético y cuyo nombre era reclamado por muchos aficionados para probar en el primer equipo. Habrá que ver en las próximas semanas la idea de Luis García Plaza con él. En el apartado de bajas, tanto Fofana como Isaac no han estado presentes en la misma, aunque desde el club informan que han realizado trabajo específico, por lo que no hay motivo de preocupación de cara a estos días venideros.

El buen ambiente en el vestuario

Una de las cosas claras de este equipo es el buen ambiente que se respira, y eso se ve hasta en los ejercicios más simples. En los quince minutos habituales en los que la prensa puede acceder al entreno, los jugadores han realizado los típicos rondos de cara a la activación. Aquí el eje de las bromas ha sido Ejuke, que ha visto como hasta Luis García Plaza le ha ordenado, entre bromas, entrar dentro del rondo a pesar de protestar el haber recuperado el cuero. Una de las principales señas a las que se agarra este equipo de cara a seguir con las buenas sensaciones.