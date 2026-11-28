Los de Simeone prolongan su racha triunfal como visitante en el presente campeonato tras vencer en el Martínez Valero y enlazar su sexta victoria consecutiva lejos de su estadio; el equipo ilicitano sigue sin saber lo que es ganar como local, pero reaccionó y complicó hasta el último instante el triunfo madrileño

El Atlético mantiene su racha victoriosa fuera de casa con otro triunfo en el Martínez Valero / IMAGO

El Atlético de Madrid no desaprovechó su oportunidad de seguir metiendo presión en la zona alta de la tabla. Los rojiblancos se impusieron al Elche en el Martínez Valero en un encuentro de montaña rusa, con un arranque demoledor, errores que devolvieron la emoción y un desenlace en el que pudo ocurrir absolutamente de todo.

Al final, la pegada del equipo de Simeone terminó decantando un duelo ﻿en el que los ilicitanos, pese a su mala situación clasificatoria en la penúltima posición, demostraron que no están dispuestos a entregar la categoría sin pelear.

Un Atlético arrollador en los primeros cinco minutos

El Atlético salió decidido a no dar opción. Con una presión adelantada, agresividad en la recuperación y mucha velocidad para atacar los espacios, los rojiblancos encontraron rápidamente la manera de hacer daño. Apenas habían transcurrido tres minutos cuando Fede Redondo cometió un penalti sobre Grimaldo que permitió a los visitantes abrir el marcador.

El lateral valenciano asumió la responsabilidad desde los once metros y no falló. Su tanto, además, le permitió alcanzar los seis goles esta temporada, igualando a Geli como el defensa más goleador de la historia del Atlético en una misma campaña.

El golpe todavía estaba asimilándose cuando llegó el segundo. Kang-in perdió el balón y la presión tras pérdida del Atlético surtió efecto, con los rojiblancos recuperando la posesión de nuevo ante Redondo. El surcoreano robó con mucha habilidad a Redondo en área rival, se plantó ante Dituro y resolvió el mano a mano con un disparo cruzado para colocar el 0-2 en el marcador.

El arranque colchonero fue sencillamente espectacular. Julián Álvarez y el propio Kang-in tuvieron opciones de ampliar todavía más la ventaja ante un Elche superado por la intensidad y el ritmo de los visitantes.

Pubill le devuelve la vida al Elche

Cuando el Atlético parecía tener el encuentro completamente controlado, un error de Pubill cambió las tornas﻿. El catalán quiso ceder el balón a Oblak, pero su pase se quedó corto y Martim Neto aprovechó el regalo para plantarse ante el guardameta esloveno y recortar distancias.

El tanto alteró por completo el desarrollo del encuentro. El Atlético bajó líneas, empezó a esperar al Elche y apostó por las transiciones, mientras el conjunto de Anselmi encontró espacios y se adueñó del balón. Cepeda y el propio Neto tuvieron oportunidades para hacer el empate y alimentar la esperanza del Martínez Valero.

Pero cuando mejor estaban los locales, apareció de nuevo la pegada rojiblanca. Giuliano aceleró por la banda derecha, encontró a Baena en el centro y el internacional español se inventó un taconazo para dejar a Julián Álvarez en una posición inmejorable. La 'Araña' no perdonó ante Dituro y firmó el 1-3, un golpe durísimo para los ilicitanos justo antes del descanso.

Sangaré vuelve a meter al Elche en el partido

La segunda parte comenzó de la peor manera posible para Simeone. Sangaré armó un derechazo desde el pico del área, el balón golpeó en Hancko y la trayectoria cambió lo suficiente para despistar a Oblak. El 2-3 devolvió la incertidumbre al marcador y convirtió el encuentro en una batalla abierta.

El Elche volvió a creer y asumió el protagonismo, mientras el Atlético trataba de aprovechar los espacios que dejaban los locales. Julián tuvo una opción en una falta ﻿y Jonathan David estuvo cerca de sacar partido de una mala dejada de Chust, pero los rojiblancos no consiguieron cerrar el partido.

La entrada de Diang reforzó todavía más el ataque ilicitano por la banda izquierda. El extremo comenzó a generar problemas y, junto a Cepeda y Chust, obligó al Atlético a reaccionar. Simeone recurrió entonces a Cardoso para reforzar ese sector y recuperar cierta estabilidad defensiva. El estadounidense consiguió dar equilibrio a los visitantes y permitió que las transiciones rojiblancas volvieran a ser peligrosas.

De hecho, el Atlético llegó a marcar el cuarto, pero el tanto fue anulado por fuera de juego de Julián Álvarez, que había asistido a Jonathan David.

Julián Álvarez fue uno de los más destacados de su equipo marcando por tercer partido consecutivo. / IMAGO

Un final de ida y vuelta y tres puntos de oro

Los últimos minutos se convirtieron en un intercambio de golpes. El Elche buscaba el empate a través de ataques posicionales, mientras que el Atlético encontraba mucho más peligro cuando podía correr y atacar con espacios. El 3-3 parecía posible en cada llegada local, pero también el 2-4 en las contras rojiblancas.

El encuentro fue perdiendo revoluciones en su tramo final, aunque el Atlético tuvo que resistir hasta el último momento para certificar una victoria que se le había complicado mucho más de lo esperado.

Tres puntos de enorme valor para los de Simeone, que mantienen la presión sobre Barcelona y Real Madrid ﻿y siguen alimentando sus aspiraciones al campeonato. El Elche, por su parte, vuelve a quedarse sin premio pese a competir y reaccionar, y continuará en la penúltima posición, obligado a buscar soluciones para salir de una situación cada vez más delicada.

Ficha técnica

Elche: Dituro; Sangaré, Víctor Chust, Redondo, Revivo (Ponce, m. 84); Morcillo, Neto (Diangana, m. 62), Gonzalo Villar (Ali Houary, m. 75); Cepeda (Josan, m. 75), Germán Valera y Fer Niño (Osorio, m. 84).

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Hancko, Marc Pubill, Grimaldo; Giuliano (Le Normand, m. 85), Barrios (Cardoso, m. 68), Hjulmand (Koke, m. 55), Kang In (Mendoza, m. 68); Álex Baena (Jonathan David, m. 55) y Julián Álvarez.

Goles: 0-1, m. 5: Grimaldo, de penalti. 0-2, m. 7: Kang In. 1-2, m. 26: Martim Neto. 1-3, m. 41: Julián Álvarez. 2-3, m. 48: Sangaré.

Árbitro: Alejandro Quintero. Mostró tarjeta amarilla a Sangaré (m. 53), Revivo (m. 65) y Ponce (m. 92), por el Elche, y a Marc Pubill (m. 43), Grimaldo (m. 84) y Llorente (m. 89), por el Atlético de Madrid.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Martínez Valero de Elche ante 27.223 espectadores. En los prolegómenos del partido, los cuatro jugadores del Atlético de Madrid campeones del mundo con España, Marcos Llorente, Marc Pubill, Álex Baena y Alejandro Grimaldo, recibieron un reconocimiento y un obsequio por parte de la entidad ilicitana.