Los españoles no lograron meterse en la Q2 y terminaron decimonoveno y decimoséptimo respectivamente. El británico le arrebató la pole al italiano después de que este, domine prácticamente lo que va de fin de semana

El GP de Catar será el penúltimo de la temporada en F1 y para no perder la costumbre, en la sesión de clasificación del sábado, ni Carlos Sainz ni Fernando Alonso lograron meterse en la Q2, algo que solo logró el asturiano en cuatro ocasiones en lo que va de campaña y ocho veces el madrileño. Fernando Alonso se quedó en la Q1 y terminó en decimonovena posición y Carlos Sainz en decimoséptima.

George Rusell le roba la pole a su compañero en Mercedes, Kimi Antonelli

George Russell amplió la autoridad de Mercedes en el Gran Premio de Catar y consiguió la pole tras desbancar a su compañero, Andrea Kimi Antonelli, gran dominador del fin de semana en los entrenamientos, con un tiempo de 1:21.695 en su primer intento. El británico aprovechó su oportunidad para asentarse en la cabeza de la clasificación y maximizar sus posibilidades en la pelea por el subcampeonato del Mundial de pilotos. Antonelli fue segundo en un doblete de la escudería alemana, muy por delante de los McLaren de Lando Norris y Óscar Piastri.

Los McLaren, por detrás de los Mercedes

Norris y Piastri maximizaron el potencial de su McLaren y encabezaron la oposición al poderío de los Mercedes en tercera y cuarta posición, si bien no pudieron rebajar la barrera del medio segundo con la escudería alemana. Además, la sorpresa en los libres de este sábado en Catar la protagonizó Isack Hadjar con su Red Bull. El francés de origen argelino se permitió este sábado el lujo de desbancar a Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, de la quinta posición de la parrilla para la carrera de este próximo domingo.

Otra sorpresa, aunque teniendo en cuenta la temporada de Ferrari, cada vez menos, la protagonizó Arvin Lindblad que confirmó la debacle de la escudería italiana al ver como este desbancaba a Hamilton de la octava posición. Liam Lawson (Racing Bulls) cerró el top 10.

Los brasileños Gabriel Bortoleto (Audi) y Rafael Câmara (Haas) intentaron dar la sorpresa y colarse entre los diez primeros, aunque se quedaron lejos de avanzar a la Q3 y de bajar a Liam Lawson (Racing Bulls) de la décima plaza, al igual que el argentino Franco Colapinto, que solo pudo ser decimocuarto. La acción en el Circuito Internacional de Lusail concluirá este domingo desde las 17:00 horas con una carrera a 57 vueltas que puede decidir el subcampeonato del Mundial de pilotos en favor de Max Verstappen.