Rodri aclara cuál es el fallo del Barcelona que debe corregir para ganar la Champions: "Ese es el aprendizaje"

El mediocentro azulgrana echó en falta mayor "tranquilidad" después de encajar el 1-0 ante el Galatasaray y pide tener momentos de mayor control en los que no es aconsejable atacar con tantas revoluciones

El FC Barcelona está intratable. Diez partidos, die victorias y 43 goles a favor. Aunque este pasado martes, ante el Galatasaray, los azulgranas también vivieron momentos de sufrimiento. Una gran remontada liderada por Lamine Yamal, que firmó dos asistencias de oro en tres minutos, permitió regresar del 'infierno turco' con un 1-4 que sirve para mantener el pleno y disparar más si cabe la ilusión de la afición culé. Pero ahí estaba Rodri para poner los pies sobre la tierra y advertir sobre un error que debe ser corregido, especialmente en la Champions, donde el nivel de exigencia será mucho mayor.

"Estamos en un buen momento: llevamos 10 de 10, pero siempre intentamos mejorar", aseguró el mediocentro en 'El Larguero' de la Cadena Ser, donde puso de relieve la necesidad de saber manejar los tiempos del partido para apretar y meter otra marcha cuando hace falta y, al mismo tiempo, saber tirar de paciencia y tener más el balón para que el rival no se te suba a las barbas, evitando pérdidas que puedan derivar en peligrosas ocasiones.

El peligro de las pérdidas: "Nos han podido marcar el segundo"

"Quizás hoy les intentaba decir de tratar de atacar más despacio porque al final, si pierdes balones, te transicionan rápido. Sabemos que cuando vamos a Europa hay ciertas cosas que tenemos que vigilar. Por ejemplo, la primera que han tenido ha ido para dentro. En ese sentido tenemos que mejorar y nos han podido marcar el segundo", recordó.

Y es que, tras el 1-0 firmado por Batrakov poco antes de la media hora, el conjunto de Estambul tuvo el 2-0 solo cinco minutos después. Yilmaz remató a bocajarro a la red tras un cabezazo de Osimhen a la salida de un córner, pero el VAR intervino para decretar un fuera de juego muy justo y salvar al Barça, que poco después empate por medio de Cancelo. Una lección que, según Rodri, no debe caer en saco roto: "La consigna es clara: quizás en esos diez minutos un poco alocados que hemos vivido, cuando hemos concedido el gol, pues tener un poquito más de tranquilidad. Ese es el aprendizaje para hoy".

Su potencial ofensivo lo tapa todo: "No siempre será así"

Además, el ex del Manchester City admitió que llegará el día en el que no pueda mostrar ese espectacular poderío ofensivo, que deja una media actual de 4,3 tantos por encuentros, por lo que se deben tener otras armas para amarrar los partidos, abogando por un mayor control. "Cuando llegan los goles te permite disfrutar un poco más, sabemos que no siempre será así y que, sobre todo en Champions, van a ser partidos complicados y que tenemos que estar preparados para todos los escenarios: cuando marquemos y cuando no marquemos", sentenció.

Rodri, jugador del FC Barcelona, ante un futbolista del Galatasaray.

Por otro lado, Rodri también elogió la atmósfera que se vivió en el Estadio Ali Sami Yen, reconociendo que pese a su larga trayectoria, le impresionó realmente. "Nunca sentí nada parecido a este estadio: increíble el ambiente y el ruido. He jugado muchos partidos y en muchos estadios y es difícil que algo te sorprenda, pero hoy ha ocurrido. Increíble afición", afirmó.

Bromea con la "casi rabona" de Lamine Yamal: "Un poco de churro"

Y como no podía ser de otro modo, el Balón de Oro también fue cuestionado por su compañero Lamine Yamal, al que elogió. "Lamine ha estado espectacular, también Anthony, nos dan ese plus que necesitamos todos los equipos para marcar la diferencia y siempre están dispuestos a ayudar", indicó, bromeando sobre el regate del internacional español que ha dado la vuelta al mundo, la "casi rabona", como él mismo lo bautizó.

"Le estábamos diciendo que se la había llevado ahí un poco de churro, pero al final hay que buscarlo; él siempre tiene la idea de irse en el uno contra uno", remarcó.