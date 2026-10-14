Flick señala el problema del Barça pese a la goleada: "No tomamos buenas decisiones en el último tercio"

Hansi Flick analizó la goleada del Barcelona ante el Galatasaray (1-4) y, pese a la contundente victoria, señaló un aspecto que preocupa al técnico alemán: las decisiones en los metros finales. Además, despejó las dudas sobre Lamine Yamal y su continuidad en el campo

El Barcelona volvió a demostrar su capacidad para sobreponerse a los momentos complicados en Europa. La goleada ante el Galatasaray (1-4) permitió al conjunto azulgrana sumar una nueva victoria en la Champions League, aunque el encuentro exigió una reacción después de que el equipo turco se adelantara en el marcador. Hansi Flick analizó el partido en el flash interview de Movistar Liga de Campeones y, además de valorar la respuesta de sus jugadores, dejó clara su postura sobre la continuidad de Lamine Yamal en el terreno de juego.

El técnico alemán terminó satisfecho con el resultado y con la manera en la que sus futbolistas supieron cambiar el rumbo del encuentro. El ambiente de RAMS Park y el gol inicial del Galatasaray complicaron el escenario para los visitantes, pero el Barcelona encontró soluciones para darle la vuelta al marcador. Aun así, Flick no pasó por alto algunos aspectos que considera mejorables, especialmente en la toma de decisiones cerca del área rival.

Flick destaca la reacción del Barcelona tras el gol del Galatasaray

El entrenador azulgrana reconoció que el partido no fue sencillo, pese a la diferencia que terminó reflejando el marcador. El Galatasaray aprovechó una de sus oportunidades para ponerse por delante y obligó al Barcelona a reaccionar en un estadio en el que la presión de la afición local se hizo notar desde el inicio. "Hemos jugado bien, pero no ha sido fácil. Han tenido una ocasión y se han puesto por delante en el marcador. Pero hemos conseguido reaccionar y hemos vuelto al partido", explicó Flick ante las cámaras de Movistar Liga de Campeones.

La respuesta del conjunto azulgrana fue clave para evitar que el encuentro se complicara todavía más. Con el paso de los minutos, el Barcelona fue encontrando espacios y aprovechando la calidad de sus futbolistas ofensivos para imponerse a un rival que había comenzado con energía y que contó con el respaldo de su público. El resultado final reforzó las buenas sensaciones del equipo de Flick en Europa, aunque el entrenador alemán prefirió poner el foco también en los detalles que deben corregir para seguir creciendo durante la temporada.

El aspecto que Flick exige mejorar en Champions

A pesar de la goleada, el técnico no considera que el Barcelona haya alcanzado la perfección. Flick señaló que el equipo necesita afinar sus decisiones en los metros finales, una cuestión que puede resultar determinante en partidos de máxima exigencia, especialmente cuando los rivales conceden poco espacio. "Creo que en la Champions, cuando jugamos bien, en algunas situaciones no tomamos buenas decisiones en el último tercio. Eso hay que mejorarlo. En este estadio, con este ambiente, no era fácil, pero estoy muy contento", reconoció.

El mensaje del alemán combina satisfacción y exigencia. El Barcelona fue capaz de responder ante la adversidad y terminar firmando una victoria contundente, pero su entrenador sabe que los pequeños errores pueden tener consecuencias diferentes frente a otros rivales europeos. La capacidad para mantener la calma cuando el marcador se pone en contra y la precisión a la hora de culminar las jugadas serán dos factores importantes para un equipo que aspira a competir por todo. En Estambul, la reacción terminó imponiéndose a las dificultades iniciales.

Flick no se planteó sustituir a Lamine Yamal

Una de las cuestiones más destacadas de la comparecencia fue la relacionada con Lamine Yamal. El extremo volvió a tener un papel importante en el ataque azulgrana y Flick fue preguntado por la posibilidad de sustituirlo durante el encuentro. La respuesta del entrenador fue tajante: no contempló esa opción.

"No, no lo planteé. Tenemos la carga en otros jugadores, también. Lamine es muy bueno, físicamente está listo para todo y, como se vio en la segunda parte, es muy importante tener a un jugador como él en el campo", aseguró. El técnico insistió en que el internacional español está preparado físicamente para afrontar este tipo de encuentros y destacó el valor de mantenerlo sobre el césped cuando el Barcelona necesita desequilibrio en ataque.

"Físicamente está preparado. Es un jugador importante y es bueno tenerlo en el césped", añadió Flick. La confianza del entrenador en Lamine vuelve a quedar patente. Su capacidad para superar rivales, generar ocasiones y encontrar a sus compañeros en posiciones peligrosas le convierte en una de las principales armas ofensivas del equipo. Aunque no siempre sea el encargado de finalizar las jugadas, su influencia puede resultar decisiva para abrir defensas y cambiar el desarrollo de un partido.