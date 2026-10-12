Hansi Flick avisa del 'infierno' turco: "Tenemos que estar preparados para la atmósfera, es una de las mejores del mundo, es increíble"

El técnico del Barcelona ha admitido estar "contento" con el rendimiento de sus jugadores pero ha advertido que "cada partido es diferente", además no descarta la titularidad de Gabriel Jesús

La plantilla del Fútbol Club Barcelona se encuentra ya en Estambul, donde este martes se medirá al Galatasaray turco en la segunda jornada de la Liga de Campeones. Hansi Flick ha atendido a los medios de comunicación desde el estadio Ali Sami Yen donde sus jugadores intentarán este martes lograr una nueva victoria.

Precisamente sobre la atmósfera que se crea en el estadio turco ha sido cuestionado, y aunque ha reconocido que juega su papel, tienen que evadirse de ello. "Tenemos que estar preparados para la atmósfera. Es una de las mejores del mundo. Es increíble. El sonido del estadio es increíble. Han mejorado muchísimo contra grandes equipos y tenemos que estar unidos", ha advertido.

El gran momento de estado de forma del Barcelona le hace a día de hoy claro candidato a todo, aunque Flick prefiere rebajar la euforia (y también la presión) dadas las fechas de la competición. "Siempre digo que estoy contento de cómo estrenamos, pero cada partido es diferente. Será difícil mañana. Es un privilegio estar aquí, pero en el fútbol las cosas pueden cambiar. Todos estamos listos para este partido", ha asegurado.

Más tajante todavía se ha mostrado cuando le han preguntado por las quejas arbitrales del Real Madrid ahora que se acerca el Clásico. "Espero que algún día aprendáis que nunca respondo preguntas relativas a otros equipos. Estamos a punto de jugar contra el Galatasaray. Respetemos al Galatasaray", ha zanjado.

Sobre si siente que es una presión añadida el que le consideren favorito a todo, Flick ha respondido: "Es un privilegio estar así. Trabajamos muy duro, para mí es un camino muy largo hasta la final. Tenemos que jugar todos los partidos con la mentalidad de este inicio de temporada. Y, obviamente, manejando en balón".

El momento de Gabriel Jesús

En cuanto a nombres particulares, le preguntaron sobre Gabriel Jesús y si podría repetir titularidad tras salir de inicio ante el Getafe y marcar un gol. "Está listo. Si juega, que aún no lo sabemos, lo decidiremos después del entrenamiento. Estamos muy contentos con él. Es una pequeña sorpresa, hay que reconocerlo. Su comportamiento es fantástico y es un gran jugador", ha explicado.

Por último, al preparador germano le cuestionaron si veía a algún jugador del Galatasaray para jugar en este Barça, a lo que respondió de forma correcta: "Jugaron muy bien todos el último partido. Si eres joven, tienes talento y sueños, ¿por qué no soñar? Quizás algún día".

Okan Buruk avisa al Barça: "No sólo defenderemos, también atacaremos"

El entrenador del Galatasaray, Okan Buruk, aseguró este lunes, en la previa del partido de la segunda jornada de la Liga de Campeones contra el Barcelona, que su equipo no se limitará a defender. "No sólo defenderemos, también atacaremos. Hay que ejercer la máxima presión donde sea. Cuando el balón esté en posesión del rival, será fundamental recuperarlo con pasión. Debemos demostrar esa pasión. En ataque, debemos mantener la calma y la posesión del balón", expuso.

Buruk señaló que su equipo deberá "cometer la menor cantidad de errores posible" y confirmó que únicamente contará con la baja del defensa marfileño Wilfred Singo. El preparador del Galatasaray admitió que los internacionales son los futbolistas que acumulan más cansancio y subrayó la necesidad de mejorar en la faceta ofensiva. "Somos el Galatasaray, jugaremos en casa. Sea cual sea el sistema de juego, debemos ser agresivos. Mostraremos esa agresividad e intentaremos mantener nuestra portería a cero. Tenemos los jugadores para ello. Además, también necesitamos marcar goles", declaró.

Buruk también se refirió a las recientes declaraciones del exjugador del Barcelona Ilkay Gündogan que, al ser preguntado por si estaba listo para enfrentarse a su antiguo equipo, respondió: "No voy a jugar, así que ¿por qué debería estar listo?". "Vengo del mundo del fútbol. Todos hemos vivido esto. Hay una emoción de por medio. Los jugadores son humanos, no robots. A esa edad, con ese nivel de profesionalismo, uno se sentiría molesto si no jugara. No deberíamos darle demasiada importancia", fue la réplica del entrenador.