Cubarsí: "Lamine se merece el Balón de Oro, yo también podría estar ahí por el Mundial pero voy más tranquilo que él"

El central azulgrana ha repasado su inicio de temporada, marcado por los minutos del Mundial, sabe que debe seguir aprendiendo a su edad y que podría estar en la lucha por el Balón de Oro, aunque no aparezca en las quinielas

Al lado de Hansi Flick en la rueda de prensa oficial previa al partido de este martes frente al Galatasaray se ha sentado Pau Cubarsí. El joven central azulgrana será titular ante el conjunto turco y tendrá que lidiar uno de los delanteros más peligrosos de Europa, Victor Osimhen, ante el que curiosamente debutó como futbolista del Barça.

"Nos enfrentamos en mi debut. Ya nos enfrentamos a Osimhen hace unos años en mi debut y habrá cambiado algo la historia. Es un rival con las ideas claras, está en su campo y es importante; habrá que estar atentos a sus ataques. Es uno de los mejores delanteros del mundo y tenemos que estar concentrados para que no nos pueda hacer daño", ha explicado el catalán entre otras cuestiones, como por ejemplo como se encuentra él y cómo ve al equipo en este inicio de campeonato.

"Jugué mucho en el Mundial y el técnico me está dosificando. Me cuido al máximo y el entrenador sabe que quiere jugar siempre. Imparables no nos sentimos, pero sí estamos en una buena dinámica y con confianza. Hay que seguir con esta dinámica. No podemos frenar", ha explicado.

En qué ha insistido Flick ante el Galatasaray

"Sabemos las cualidades que tienen ellos. Sabemos el campo al que venimos, el ambiente que tiene. Tenemos que hacer nuestro juego y estar atentos a los pequeños detalles".

Parece normal todo lo que ha logrado

"Sí, puede ser. Tengo 19 años, estoy empezando y viviendo muchas cosas nuevas. Pero no lo cojo como una excusa. La edad no es importante, tengo que hacer lo mismo que todos los demás. Tengo que trabajar, ser yo mismo y ser competitivo. He crecido un poco. Este verano ha sido un punto muy importante para mi carrera. Siempre he tenido mucha confianza en mí mismo, se va ganando más. Pero los delanteros siempre irán a hacerme daño. Tengo que estar fuerte".

Dejar la portería a cero, un reto

"Es un reto, de las cosas más importantes. Te ayuda a ganar el partido, sobre todo en estadios como este. Tenemos que mejorar un poco en ese tema, pero lo vamos a hacer. Tenemos un nivel de mejoría espectacular".

Puede jugar De Jong como titular

"Frenkie tiene un nivel espectacular, en su posición es de los mejores del mundo. Va a hacer una gran temporada. Por temas físicos no ha podido estar con nosotros. En su posición va a dar mucho nivel. Es muy importante para todos que esté bien".

El Balón de Oro

"Todo el mundo sabe que Lamine es el mejor del mundo. Aunque él lo diga, todos lo saben. Se merece el Balón de Oro, por supuesto. Yo también podría estar ahí por el Mundial que he hecho y por la temporada, pero yo voy más tranquilo y él es más mediático".

El rival, el Galatasaray

"Todo el mundo sabe la presión que se siente en este estadio. Es un campo que aprieta, los primeros minutos van a ser complicados. Pero el equipo está con muchas ganas de dar un buen nivel y de estar concentrados. Son un gran equipo y nos puede hacer daño".