Guti Vaticina, exjugador del Real Madrid: "Evidentemente, el Barça no va a golear al Madrid"

Guti ha avivado la previa del primer Clásico de la temporada, que se disputará el 25 de octubre en el Spotify Camp Nou. El exmadridista descarta una goleada del Barcelona y señala la Champions League como la asignatura pendiente de los azulgranas, aunque reconoce la tranquilidad que transmite el equipo de Hansi Flick frente a un Real Madrid al que ve unido incluso en los malos resultados

El primer Clásico de la temporada ya se está acercando y como siempre está generando de qué hablar. El próximo domingo 25 de octubre, a las 21:00 horas, el Barcelona recibirá al Real Madrid en el Spotify Camp Nou en un duelo que llega con diferencias importantes en la clasificación, pero en el que las estadísticas no convencen a todos.

José María Gutiérrez 'Guti', exfutbolista del conjunto blanco, ha dejado clara su postura sobre lo que puede suceder en el partido y ha descartado que los azulgranas vayan a imponerse con una goleada en declaraciones en El Chiringuito. Analizó el momento de ambos equipos y puso el foco en la exigencia que supone enfrentarse a un rival de la dimensión del Real Madrid.

Guti no ve al Barcelona goleando al Real Madrid

La diferencia clasificatoria entre ambos equipos invita al optimismo en el entorno azulgrana. El Barcelona es líder y aventaja en seis puntos al Real Madrid, que ocupa la cuarta posición, además de presentar una diferencia de goles de +16. Sin embargo, esto no es un argumento que válido para Guti, quien considera que ese escenario no garantiza un triunfo contundente en el Clásico.

"Evidentemente, el Barça no va a golear al Madrid", aseguró el exjugador blanco en El Chiringuito. Una afirmación con la que rebaja las expectativas de quienes puedan pensar que la distancia actual entre ambos conjuntos se trasladará directamente al marcador del encuentro. Guti también señaló una de las grandes asignaturas pendientes que, a su juicio, tiene el proyecto azulgrana: demostrar su nivel ante los rivales más exigentes de Europa. "La pieza que le falta es la Champions, vamos a ver si lucha por ella", apuntó, antes de cuestionar que el equipo de Hansi Flick se haya encontrado esta temporada con un adversario que permita medir realmente sus aspiraciones.

En ese sentido, mencionó al PSG y al Real Madrid como referencias para comprobar hasta dónde puede llegar el Barcelona. El exfutbolista puso sobre la mesa el historial europeo del conjunto madridista, que ha conquistado seis Champions en los últimos años, como argumento para recordar la experiencia del eterno rival en las grandes citas.

El aspecto en el que Guti ve superior al Barcelona

Pese a sus advertencias, el exmadridista también reconoció algunas virtudes del equipo azulgrana que, en su opinión, le permiten marcar diferencias en este inicio de curso. Guti destacó especialmente la tranquilidad que transmite el Barcelona, un factor que considera relevante a la hora de gestionar los buenos resultados y afrontar los momentos complicados. "Es un gran equipo y tiene esa tranquilidad que no tiene el Real Madrid", afirmó. Una reflexión que apunta a las sensaciones que desprenden ambos vestuarios y a la manera en que cada conjunto convive con las expectativas que genera a su alrededor.

Además, Guti se refirió al rendimiento de los futbolistas que llegan desde otros equipos y a cómo cambia la percepción sobre ellos cuando el colectivo funciona. "Vienen jugadores de fuera que cuando juegas bien y ganas parecen mejores de lo que son", comentó. El exjugador también resaltó la unión que percibe en el entorno madridista, incluso cuando los resultados no acompañan. En su análisis, el Real Madrid mantiene un partido importante y no pierde esa conexión por encadenar varios tropiezos: "Aunque pierdan tres partidos, van a seguir igual".

Un Clásico con mucho más que tres puntos en juego

El enfrentamiento del 25 de octubre servirá para comprobar si la diferencia actual en la clasificación tiene continuidad sobre el terreno de juego. El Barcelona buscará aprovechar el factor campo y su buen momento para reforzar el liderato, mientras que el Real Madrid tendrá la oportunidad de recortar distancias y cambiar el panorama de la competición.