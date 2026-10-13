Galatasaray - Barcelona: Alineaciones, horario y dónde ver en TV el partido de la Jornada 2 de la Champions League

El Barcelona visita este martes al Galatasaray en la segunda jornada de la Champions League con el objetivo de sumar una nueva victoria europea. Hansi Flick afronta una exigente prueba en Estambul, marcada por las bajas azulgranas, el ambiente del RAMS Park y la necesidad del conjunto turco de reaccionar tras su derrota en el estreno continental

El FC Barcelona afronta este martes una de las salidas más exigentes de la fase liga de la Champions League. El conjunto de Hansi Flick visita al Galatasaray en Estambul, donde el ambiente del RAMS Park pondrá a prueba a un equipo azulgrana que quiere alargar su buen inicio europeo.

Son dos equipos que tienen motivo para mirar el encuentro con ambición, aunque el Barcelona parte con el objetivo de sumar su segunda victoria europea. Los azulgranas arrancaron la competición con un contundente 5-1 frente al Feyenoord, mientras que el Galatasaray necesita reaccionar después de caer por 3-1 ante el Sporting de Portugal. Sin embargo, el escenario hace mucho y el conjunto turco se hará fuerte ante su afición. Además, viene de ganar al Kasimpasa en la liga doméstica, un resultado que refuerza su confianza antes de recibir a uno de los aspirantes a llegar lejos en la competición.

A qué hora se juega el Galatasaray - Barcelona de la Champions League

El partido entre el Galatasaray y el FC Barcelona se disputará este martes 13 de octubre de 2026, a partir de las 21:00 horas, en el RAMS Park de Estambul, correspondiente a la segunda jornada de la fase liga de la Champions League.

Dónde ver por TV el Galatasaray - Barcelona

Los aficionados podrán seguir el encuentro en directo en España a través de Movistar Plus+, que ofrece la Champions League. También será posible consultar la narración minuto a minuto y toda la información previa y posterior al encuentro en los canales oficiales del FC Barcelona y en los medios deportivos. Y en ESTADIO Deportivo también podréis seguir el directo del partido, aunque no sea por televisión.

Las alineaciones probables del Galatasaray - Barcelona

Hansi Flick tendrá que gestionar varias ausencias importantes en su visita a Turquía. Frenkie de Jong, Raphinha, Andreas Christensen y Roony Bardghji no viajaron con la expedición azulgrana, por lo que el técnico alemán deberá buscar alternativas para mantener el equilibrio del equipo y su capacidad ofensiva. Habrá que ver cómo responde el Barcelona sin Raphinha y Frenkie de Jong. La atención también estará puesta en Lamine Yamal, uno de los principales argumentos ofensivos del conjunto azulgrana. Su capacidad para desbordar y generar ocasiones puede resultar decisiva en un partido en el que el equipo de Flick intentará imponer su fútbol pese a la presión ambiental.

Enfrente estará un Galatasaray que espera aprovechar el empuje de su afición y la velocidad de sus hombres de ataque. La posible presencia de Victor Osimhen, que ha regresado recientemente de una lesión, añade un atractivo más al encuentro.

Galatasaray: Uğurcan Çakır; Barış Alper Yılmaz, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs; Lucas Torreira, Gabriel Sara; Yunus Akgün, Batrakov, Rafael Leão; Deniz Gül.

Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Gerard Martín, Espart; Rodri, Gavi, Dani Olmo; Lamine Yamal, Gabriel Jesus, Anthony Gordon.