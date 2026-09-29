Marc Roca ve margen de mejora y no pone límites al Betis en Champions: "Hay que soñar a lo grande, porque podemos competir con cualquiera"

El centrocampista verdiblanco, que considera que atraviesa por su mejor momento, destaca el nivel de la plantilla del Betis y asegura que aún pueden hacerlo mejor de cara a una temporada que ve como una oportunidad para "hacer grandes cosas"

Marc Roca ha recuperado su rol de protagonista en este curso, ha cumplido cien partidos con el Betis y no esconde la enorme ambición que le despierta el magnífico arranque verdiblanco y la plantilla que se ha construido este verano, razón por la que no pone techo al Betis en ninguna competición.

"Creo que el míster ha conseguido hacer una buena base, buenos cimientos y a partir de ahí ir construyendo. Estamos a un gran nivel y la verdad es estamos disfrutando, con ganas y con la sensación de que estamos muy bien, pero que aún podemos hacerlo mejor, y pienso que esto es muy positivo", señala en los medios del club el centrocampista, que lamenta que este parón ha frenado el buen momento heliopolitano.

"La verdad que es un parón más largo de lo habitual y estamos con ganas de competir, porque estamos disfrutando mucho, pero bueno, al final ha tocado de esta manera esta vez y hay que adaptarse y continuar. El equipo ha empezado muy bien, hemos empezado todos súper bien, así que nos habría gustado que eso continuara. Estábamos con muy buenas sensaciones, seguimos estándolos, y ahora seguimos entrenando, preparando para lo que viene, que tampoco parará", explica Marc Roca, que destaca el crecimiento del Betis en los cuatro años que lleva en La Palmera y no pone techo.

Marc Roca ve más margen de crecimiento: "Hay que soñar a lo grande"

"El club está creciendo muchísimo. Yo lo he vivido durante estos cuatro años en lo que no para de crecer. Esto es muy importante para nosotros, para la entidad. Y ojalá que sea así porque creo que tenemos una plantilla muy buena, con algún margen de crecimiento y mucha ambición, y queremos ir a por más", asegura Roca, que apunta que se trata de un crecimiento contenido, porque "las cosas grandes se forjan paso a paso".

Una ambición que aplica a la Champions y a la necesidad de no poner freno a los sueños para llegar lo más lejos posible, sin complejos. "Afronto la Champions con mucha ilusión. Es la mejor competición a nivel de clubes y cuando llegué aquí también para mí era un sueño volver a jugarla, a disfrutarla", señala el centrocampista, que considera al equipo preparado deportivo y mentalmente para hacer un magnífico papel. "Es un año para jugarla, para disfrutarla, para soñar en grande. Porque al final creo que en esta vida tú tienes que soñar en grande y después ya veremos hasta dónde llegamos, pero pienso que el equipo está con una buena mentalidad. Es muy ilusionante, muy motivante y tenemos ganas de hacer algo grande".

Listos para competir de tú a tú a los grandes rivale de Champions

En este sentido, ve al Betis listo para tutear a los grandes rivales con los que se mide, como en las visitas a Alemania al Borussia y al Bayern, a la par que considera fundamentales los dos partidos que se avecinan en casa en la elite continental ante Oporto y Feyenoord. "Tanto el del Dortmund como el del Bayern son dos equipos espectaculares, muy grandes, pero son partidos para ir a competir. Tenemos equipo para ir de tú a tú. Antes tenemos partidos importantes en casa y creo que es donde nos tenemos que hacer fuertes en esta competición. Sabemos que cada vez que vas fuera de casa es muy complicado", destaca Roca, al que no le preocupa lo cargado del calendario.

"Estamos acostumbrados a jugar cada tres o cuatro días. La plantilla es larga y amplia y el míster hace rotaciones, porque bien sabe que al final es importante que los jugadores estemos frescos. Que estemos preparados siempre que nos pueda tocar. No es ninguna excusa, es una oportunidad para hacer grandes cosas", señala Roca

"Siento que estoy en mi mejor momento"

.A nivel personal, se muestra muy satisfecho por su rendimiento y el estado de forma por el que atraviesa. "Estoy muy feliz, muy contento por los cien partidos y por cómo estoy ahora. Me siento jugando a un muy buen nivel. Me siento en mi mejor momento en lo personal y en lo futbolístico. A mis 29 años la verdad es que estoy muy bien mental, físicamente, preparado y disfrutando mucho", apunta Roca, que resalta la mucha competencia que hay en su puesto.

"Tenemos una competencia muy sana. Lo más importante es el equipo y lo importante es que cada jugador que le toque jugar dé máximo nivel y demuestre al míster que está para jugar. Hay mucho nivel, hay mucha competencia, pero creo que con todos nos entendemos muy bien. Lo hemos estado demostrando en todos los partidos y eso es muy sano para el equipo y para el crecimiento", explica el centrocampista, que se alegra mucho de la llegada de Ceballos.

Confianza total en Dani Ceballos

"Está entrenando fuerte, está ya cogiendo un buen ritmo para poder competir al 100% y la verdad que lo esperamos con los brazos abiertos. Sabemos de la calidad de Dani, del jugador que es y sabemos que nos va a ayudar muchísimo, así que con muchísimas ganas", señala Marc Roca.