Marruecos concede un respiro al Betis con la suplencia de Abde en la victoria contra Lesotho

Tras ser titular en el primer partido, el técnico expuso menos hoy al extremo bético en el segundo al dejarlo de inicio en el banquillo en el triunfo contra Lesotho y ya solo queda un mal trago para los verdiblancos

El Betis y Pellegrini se encuentra muy pendiente de las evoluciones de Abde durante la concentración con Marruecos y mantienen los dedos cruzados para que regrese sin ningún tipo de contratiempo físico.

Y es que cabe recordar que el extremo se perdió la pretemporada y parte del comienzo liguero por la lesión sufrida en vísperas del Mundial y que no pudo ser titular hasta la jornada 5, por lo que existe la lógica preocupación de que pueda recaer con su selección.

El primer mal trago ya lo superó el pasado jueves en el partido contra Gabón, en el que Abde, en su regreso al combinado norteafricano, fue titular y enterró la polémica generada en su país por lucir ante el Villarreal una camiseta con un mensaje de apoyo al pueblo ceutí. El futbolista verdiblanco estuvo sobre el terreno de juego 76 minutos y terminó el choque sin ningún problema.

Abde se quedó en el banquillo contra Lesotho

El segundo asalto lo han vivido en La Palmera con algo más de tranquilidad, tanto en cuando el seleccionador marroquí, Mohamed Ouahbi, ha concedido un respiro a los verdiblancos al dejar en el banquillo de inicio al habilidoso extremo en el partido de esta tarde contra Lesotho, correspondiente a la segunda jornada de la Fase de Clasificación para la próxima edición de la Copa de África.

De ese modo, el técnico empleó un 4-2-3-1 en el que prescindió de jugadores por fuera, partiendo desde la izquierda como interior El Khannous, por lo que la ausencia de Abde vino acampañada de un retoque en el sistema.

Participó con 25 minutos en el triunfo marroquí

La estrella heliopolitana jugó 25 minutos al entrar en el campo en el minuto 68, cuando sustituyó como el primer cambio a Aynaoui cuando todavía la victoria era corta merced al tanto de Brahim Díaz en la primera parte. Su ingreso en el campo coincidió con el segundo tanto, el de la sentencia, para la victoria definitiva de Marruecos, que suma sus partidos por triunfos y lidera la tabla de su grupo. Abde, que jugó algo más de media hora, finalizó el duelo en buen estado físico.

A los heliopolitanos todavía le queda por sufrir un tercer partido, el último de los marroquís en este parón, aunque en esta ocasión es un amistoso contra Ghana el próximo domingo 4 de octubre. El deseo del club y del beticismo es que, por la condición de la cita, el entrenador reserve a Abde para evitar cualquier tipo de riesgo.