Marruecos convoca a Abde tras la polémica de Ceuta con un tirón de orejas: "Es un torpe"

La tormenta por la camiseta con apoyo al pueblo ceutí no ha impedido que Abde entre en la lista de su país para los partidos en el parón, lo que genera inquietud en el Betis, pero sí ha convellado una regañina por parte del seleccionador: "No entiende mucho"

La agria polémica en la que se ha visto envuelto Abde por lucir ante el Villarreal una camiseta con apoyo a Ceuta no ha conllevado consecuencias deportivas para el extremo a nivel internacional.

No en vano, a pesar del malestar causado en su país de origen por su gesto solidario y de que se especulaba que se utilizaría como coartada todo lo sucedido para dejarle fuera de la lista, el extremo bético ha entrado finalmente en la lista de la selección marroquí para los partidos que disputa en el largo parón liguero.

La polémica no le ha pasado factura a nivel internacional

De esa forma, el seleccionador Mohamed Ouahbi ha decidido citarle para los encuentros clasificatorios de la Copa de África contra Gabón, el miércoles 25 en casa, y contra Lesotho, el martes 29 de septiembre como visitante, y para el amistoso ante Ghana en Tánger.

Por ende, lo sucedido por la iniciativa en favor del pueblo ceutí no ha pasado ninguna factura a Abde en este sentido, lo que tampoco habría tenido mucho sentido, a la par que el entrenador de los Leones del Atlas no ha tenido en cuenta que el extremo se ha recuperado recientemente de sus molestias. De hecho, el futbolista helipolitano reapareció contra el Levante para luego perderse las citas con Real Madrid y Lille y estar disponible finalmente para la visita al Villarreal.

El seleccionador marroquí llama "torpe" a Abde por lo de Ceuta

El técnico marroquí se refirió en rueda a la acontecido con Ceuta y llamó "torpe" al verdiblanco: "Es un torpe. Nadie le va a quitar su amor por Marruecos. Le dieron una camiseta en el pasillo, se la puso y vio todo lo que pasó después. No entiende mucho. Hay que ayudarlo, es honesto, ha sido torpe. No hay que entrar en política".

Por ende, esta citación genera cierta preocupación en el Betis por el hecho de que está recién recuperado y existe el riesgo de que pueda volver de esta convocatoria con su país nuevamente tocado.

En este sentido cabe recordar que Abde se vio obligado a abandonar la concentración de Marruecos antes del Mundial por una importante lesión que condicionó su pretemporada en Heliópolis y le ha lastrado en el arranque de la pretemporada. En La Palmera se cruzan los dedos.

Facundo Bernal, citado con Uruguay

Además de Abde, hoy ha sido oficial la convocatoria de Facundo Bernal con Uruguay, sin duda, una excelente noticia para el pivote como premio por su protagonismo en el Betis tras fichar el verano pasado procedente del Fluminense.

El nuevo seleccionador charrúa, el mítico exdelantero Diego Forlán, ha decidido llamar al medio de Montevideo después de que ya se estrenara como celeste en mayo de 2024.

Así, podría tener minutos en los partidos amistosos que enfrenta a Uruguay con Japón en Rifu el jueves 24, con Corea del Sur en Seúl, el lunes 28 de septiembre, y con india, en Calcuta el 6 de octubre. Por ende, independientemente de lo que juegue. Facundo volverá al Betis tras haber recorrido miles kilómetros con viajes muy largos.