Pau Navarro explota contra la afición del Villarreal: "No puede estar el campo vacío en el minuto 70 porque en los otros campos las aficiones apoyan muchísimo"

El central del Villarreal fue muy duro con la hinchada de La Cerámica tras la derrota del submarino amarillo contra el Espanyol de Sergio García

Un gol del defensa uruguayo Leandro Cabrera en la segunda mitad permitió al Espanyol, dirigido de forma interina por Sergio García, romper su mala racha de resultados en La Cerámica ante un Villarreal sin ideas ni alma que confirmó sus problemas como local. Tras el partido, el defensa del Villarreal Pau Navarro aseguró que los primeros que se tienen que exigir más son los futbolistas, pero lamentó que buena parte de sus aficionados se marcharan del campo aún con veinte minutos por jugarse.

"Debemos exigirnos sumar de tres en casa y debemos contar con el apoyo de la afición; no puede estar el campo vacío en el minuto 70 porque en los otros campos las aficiones apoyan muchísimo", señaló en declaraciones a Movistar+ tras la derrota.

"Hace tres años estaba ahí (en la grada) y sé que cuando todos quieren podemos hacer de este campo un fortín y eso nos va a hacer más fuertes", añadió Navarro, que insistió en que los primeros que se deben exigir son ellos mismos.

El central explicó que en casa hacen "cosas bien" pero que "la realidad" es que no les da. "Tenemos que hacernos mucho más fuertes en casa, donde hemos sacado la mayoría de los puntos los últimos años", recordó.

Navarro dijo que les falta "saber mover mejor la pelota" cuando los rivales se encierran y apuntó que se van "muy jodidos" pero que ya están "pensando en la Champions".

Las sensaciones no son buenas para Iñigo Pérez

El entrenador del Villarreal consideró la derrota ante el Espanyol como un "frenazo" a las aspiraciones y supone "un momento difícil" para su equipo, que no pudo mantener su línea al alza en casa.

"Las sensaciones no son buenas después de perder en casa. Estamos decepcionados con el partido", dijo el preparador navarro.

"Hemos dispuesto de llegadas como para no perder, pero debo encontrar las soluciones porque no estamos teniendo actuaciones convincentes y contundentes para generar victorias", explicó.

Iñigo Pérez afirmó que el equipo ha mejorado desde el inicio de temporada, pero reconoció que sus futbolistas entran en una “fase de niebla” cuando el resultado se le pone en contra y no son capaces de encontrar soluciones para darle la vuelta al marcador.

Por último, Iñigo Pérez admitió que el balance de una victoria como local y 12 puntos en 11 jornadas no es el deseado y que es insuficiente para alcanzar los objetivos marcados.