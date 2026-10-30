Villarreal - Espanyol: alineaciones probables, horario y dónde ver el encuentro:

Eder Sarabia ya es el nuevo entrenador del Espanyol hasta el 30 de junio de 2028, aunque Sergio García dirigirá al conjunto perico ante el Villarreal este viernes

El Espanyol visitará el Estadio de La Cerámica este viernes 30 de octubre para abrir la jornada 11 de LaLiga EA Sports ante el Villarreal. El conjunto perico afronta este encuentro en plena transición después de que el club cesara a Manolo González tras la eliminación en Copa ante el Sestao River. La entidad ya ha anunciado a Eder Sarabia como nuevo técnico hasta el 30 de junio de 2028, pero el entrenador bilbaíno no se sentará todavía en el banquillo en el compromiso liguero de este viernes.

Será Sergio García, técnico del filial, quien se haga cargo del equipo de manera interina ante el conjunto castellonense. El Espanyol necesita reaccionar después de una mala dinámica de resultados que le ha llevado a ocupar puestos de descenso y de una eliminación copera que precipitó el cambio en el banquillo.

El Villarreal, por su parte, tratará de aprovechar el factor campo para hacerse con los tres puntos. El conjunto castellonense llega reforzado tras ganar el derbi ante el Valencia en los últimos minutos. El equipo de Íñigo Pérez buscará imponer su juego vertical ante un Espanyol condicionado por el cambio de entrenador y que necesita reaccionar para salir de la zona baja de la clasificación.

Eder Sarabia, nuevo entrenador del Espanyol

La eliminación copera ante el Sestao River por 4 - 3 en el último minuto agravó una situación la cual se encontraba muy delicada. Al finalizar el encuentro, el club le comunicó a Manolo González que no continuaría como técnico del RCD Espanyol.

El club anunció a Eder Sarabia como nuevo entrenador hasta el 30 de junio de 2028. El técnico bilbaíno regresa a los banquillos después de su etapa en el Elche y cuenta también con experiencia al frente del FC Andorra, además de su pasado como ayudante de Quique Setién en Las Palmas, el Betis y el Barcelona.

Sarabia estará acompañado por un cuerpo técnico formado por Jon López, Jon Moreno, Aitor Unzué y el exfutbolista Álvaro González. Su presentación oficial está prevista para la próxima semana, mientras que Sergio García dirigirá al equipo este viernes.

El partido ante el Villarreal es clave para la nueva dirección del club. El equipo necesita recuperar sensaciones para alejarse de la zona roja de la clasificación.

Un Villarreal reconocible

A principio de temporada, el juego y la personalidad del Villarreal de Íñigo Pérez generaron algunas dudas. Sin embargo, el equipo ha ido mostrando una identidad más reconocible, con un estilo vertical y capacidad para competir ante rivales de entidad.

El conjunto amarillo ha demostrado que puede plantar cara en Europa, con partidos exigentes ante equipos como el Liverpool y el Napoli, y llega al duelo liguero después de imponerse al Valencia en los últimos minutos. Ahora buscará prolongar esa dinámica ante un Espanyol que atraviesa una situación delicada.

Además, el Villarreal viene de ganar con solvencia su compromiso de Copa del Rey ante el Manacor por un 0 - 5, por lo que las rotaciones podrían tener protagonismo en la planificación del encuentro.

Alineaciones probables del Villarreal y el Espanyol

Villarreal: Gulácsi; Freeman, Veiga, Foyth, Cardona; Buchanan, Comesaña, Macià; Moleiro, Gerard Moreno y Mikautadze.

Espanyol: Fortuño; Hartman, Cabrera, Drkušić, El Hilali; Pol Lozano, Edu Expósito; Bryan Zaragoza, Javi Hernández, Dolan y Roberto Fernández.

Dónde ver el encuentro

El partido entre el Villarreal CF y el RCD Espanyol, correspondiente a la jornada 11 de LaLiga EA Sports, se disputará en el Estadio de La Cerámica. El encuentro se podrá seguir en directo a través de Movistar Plus+ y LaLiga TV Bar.