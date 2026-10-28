Bordalás le da otro 'palo' al Getafe por la situación de Juanmi: "No sé cuándo estará y si volverá a estar"

El entrenador del conjunto azulón afronta la primera eliminatoria de la Copa del Rey con el objetivo de buscar un punto de inflexión en su equipo, mostrando esta vez su malestar por la gestión del cuerpo médico con el caso del atacante malagueño, que suma ya seis meses lesionado

Tras explotar por la dura derrota ante el Lugano en la Conference League, cuando afirmó sentirse "engañado" por la planificación de la dirección deportiva, el entrenador del Getafe, José Bordalás, ya rebajó el tono de su crítica después del 4-0 encajado en Bilbao ante el Athletic. "Es una imagen que no nos podemos permitir", afirmó. Por ello, el alicantino espera que el partido de este jueves en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, ante la modesta UB Lebrijana, sirva como punto de inflexión, exigiendo a los suyos que huyan de las confianzas.

"Hay que ir con el máximo respeto. El fútbol demuestra que si no compites es difícil conseguir victorias y objetivos. Nos tenemos que centrar en el partido de mañana, recuperar nuestra mejor versión y sensaciones. Vamos con mucha ilusión, siempre es una competición ilusionante para cualquier club, vamos a por la primera eliminatoria con el máximo respeto al rival, para ellos es un día muy especial, se han ganado estar ahí, lo afrontan con toda la ilusión. Nuestra intención es pasar”, destacó.

Mensaje de apoyo a las víctimas del accidente de tren

Antes de ellos, eso sí, el técnico azulón y todos los presentes en la sala de prensa guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas por el accidente ferroviario de Toledo. “Es una noticia muy triste, nos hemos enterado hoy poco antes de empezar la sesión de entrenamiento, es algo muy duro por lo que aconteció hace muy poco con el otro accidente donde murieron 46 personas. Mandar todo mi apoyo a familiares, mi más sentido pésame. Ojalá no se vuelva a repetir. Entiendo que se suspenda la jornada de hoy, es lógico después de una tragedia de esta magnitud que hemos vivido recientemente y se vuelve a repetir. Lo que se decida lo acataremos y haremos lo que se nos diga. Está claro que es un momento difícil para todos”, indicó.

Pasa a los médicos la 'patata caliente' de Juanmi

Volviendo a la actualidad de su equipo, además, Bordalás se detuvo en la figura del ex bético Juanmi Jiménez, con el que sigue sin poder contar desde que el pasado mes de abril pasara por el quirófano debido a una operación de rodilla. "Tenéis que preguntarle al cuerpo médico, realmente, ahora mismo, no os puedo decir el momento en que está. Hace ya un mes hablé con el chico, me dijo que estaba casi para estar con el grupo en el verde y no sé qué ha ocurrido posteriormente y me hablan de que tiene que estar otro mes más sin pisar el césped. Desconozco, no sé cuándo estará y si volverá a estar”, afirmó en tono crítico.

Mucho más positivas, por contra, son las noticias con Mangala, que sí ha entrado en la lista, algo que no ha hecho Zaid Romero. En cualquier caso, el preparador del Getafe anunció que realizará muchos cambios ante el modesto equipo sevillano. "Tiene que haber obligatoriamente seis del primer equipo, intentaremos con las cargas dar descanso a alguno. Esto no para, el domingo tenemos un partido mucho más importante (ante el Sevilla FC)”, para a continuación insistir en la necesidad de reaccionar cuanto antes.

Pide recuperar la "identidad" y la "solidez defensiva"

“Está claro que no estamos satisfechos, tenemos que recuperar identidad, lo hemos analizado. Hemos tenido poco tiempo, pero hemos visto imágenes, estamos todos disgustados por lo ocurrido, no queda otra que levantarse y recuperar nuestra mejor versión y la solidez defensiva. Encajamos goles a balón parado en un partido, otro en otro, no podemos tolerar y permitirnos encajar tres goles a balón parado en el mismo partido, hemos hablado, tenemos que insistir en esa faceta porque si no nos penaliza. No sabría decirte el motivo pero tenemos que competir a mejor nivel, ser más solidarios. Si no trabajas y no corres cualquier rival te pinta la cara. Estamos en la obligación de competir mucho mejor y los jugadores son conscientes, todos lo somos. Ahora hay que pensar en el presente y no en el pasado”, explicó.

El estado físico de Carvajal: "No podemos asumir riesgos"

Por otro lado, también se refirió a la situación de Carvajal y su necesario periodo de adaptación para adquirir el mejor tono físico. "Vamos a ver, sinceramente, es un futbolista que ha estado muchos meses parado, viene sin hacer pretemporada como el resto de sus compañeros. Tenemos muchos jugadores que llegaron sin pretemporada y el riesgo es mayor. Tenemos que hablar con él y ver cuáles son sus sensaciones. Es un jugador que siempre quiere jugar, profesional y competitivo, pero no podemos asumir riesgos innecesarios”, serntenció.