Jadon Sancho descartado al completo por el Getafe

Jadon Sancho no jugará finalmente en el Getafe. El extremo inglés ha comunicado a Ángel Torres que rechaza la propuesta azulona ante la posibilidad de aceptar una oferta millonaria del fútbol saudí, que sí estaría dispuesta a satisfacer sus elevadas pretensiones económicas

Jadon Sancho no jugará finalmente en el conjunto azulón, después de comunicar esta mañana al presidente, Ángel Torres, que descarta la opción de incorporarse al equipo madrileño. El atacante inglés, que estaba entre los objetivos del club para apuntalar las bandas, cuenta con una oferta económica mucho más elevada procedente del fútbol árabe, un factor que ha terminado inclinando la balanza.

La operación llevaba tiempo sobre la mesa. El Getafe buscaba un extremo que ampliara las posibilidades ofensivas de José Bordalás, especialmente ante las limitaciones de una plantilla que debe competir en tres frentes. Sancho encajaba en ese perfil, pero las exigencias económicas del futbolista y la aparición de un pretendiente con mayor capacidad financiera han complicado cualquier posibilidad de acuerdo.

Según la información publicada en MARCA, el inglés solicitaba tres millones de euros netos hasta final de temporada para aceptar la propuesta azulona. Aunque informaciones procedentes de Inglaterra apuntaban a una oferta de 400.000 euros por parte del Getafe, el club habría puesto sobre la mesa una cantidad superior, sin alcanzar las pretensiones del jugador. Los representantes del futbolista trabajan ahora para cerrar su futuro lejos de LaLiga. La opción de Arabia Saudí ha ganado fuerza porque estaría dispuesta a satisfacer las condiciones económicas que Sancho reclamaba, incluso por encima de lo que pedía para continuar su carrera en Europa.

El Getafe aparca el fichaje y espera al mercado de invierno

La negativa de Sancho obliga al Getafe a cambiar de planes. El club azulón dispone todavía de dos fichas libres, pero da por cerrado el capítulo de incorporaciones hasta la apertura del mercado invernal, prevista para el próximo 2 de enero, salvo que aparezca una oportunidad que considere especialmente interesante.

La prioridad de Bordalás era incorporar un jugador de banda para aumentar los recursos ofensivos del equipo. La escasez de alternativas en determinadas posiciones y la exigencia de afrontar tres competiciones habían llevado al técnico a reclamar refuerzos, aunque el intento de hacerse con el atacante inglés no ha llegado a buen puerto. Sancho, con pasado en clubes como el Manchester United, el Chelsea, el Borussia Dortmund y el Aston Villa, tendrá que decidir ahora su próximo destino mientras sus agentes avanzan en las negociaciones con el fútbol saudí. Su futuro parece alejarse así de España, donde el Getafe había intentado convencerlo para incorporarse a su proyecto.

Ángel Torres, molesto con el reparto de los partidos de Copa

La actualidad del Getafe también estuvo marcada este martes por la visita de Javier Tebas a las oficinas del Coliseum. El presidente de LaLiga se reunió con Ángel Torres en un encuentro que el dirigente azulón describió como una muestra de las buenas relaciones entre ambas partes: "Las relaciones son inmejorables".

Más crítico se mostró Torres con la Federación por el reparto de los desplazamientos en la Copa del Rey. El presidente considera que el sorteo ha perjudicado al Getafe y al Rayo Vallecano, que deberán viajar a Andalucía para enfrentarse al Lebrija y al Huelva, respectivamente, mientras que el Sevilla y el Betis jugarán ante el Sporting Hortaleza y el Navalcarnero. "Nos va a costar 60.000 euros este partido", lamentó Torres, en referencia al desplazamiento de su equipo. Mientras tanto, el Getafe tendrá que pasar página del intento fallido de fichar a Sancho y esperar al mercado de invierno para valorar nuevas opciones que permitan reforzar la plantilla.