El Getafe ofrece un contrato muy a la baja a Jadon Sancho: las cifras para su fichaje

El extremo inglés, que llegó a convertirse en sus tiempos en uno de los futbolistas mejor pagados del Manchester United y por supuesto de la Premier League, estudia ahora una propuesta azulona que le permitiría relanzar su carrera en España, aunque lejos de las cantidades que ha percibido en su carrera

El Getafe mantiene su misión de incorporar a Jadon Sancho. El extremo inglés se encuentra sin equipo desde que finalizó su contrato con el Manchester United el pasado mes de junio.

El presidente azulón, Ángel Torres, confirmó hace unos días que existen negociaciones abiertas con el atacante inglés, pero que todavía debe decidir si acepta una oferta que contrasta con los emolumentos que llegó a percibir en Inglaterra.

Según informa The Athletic, el club madrileño le ofrece un contrato hasta el final de la presente temporada por unos 400.000 euros, una cantidad que se enmarca en la limitación económica actual del Getafe y en el momento profesional que atraviesa el futbolista. A sus 26 años, Sancho busca una nueva oportunidad para recuperar protagonismo.

Las cuentas del Getafe: 400.000 euros hasta junio

La propuesta azulona contempla unos 12.000 euros semanales hasta el final de la campaña 2026/2027. El acuerdo supondría unos 400.000 euros por el periodo restante de competición, una cifra muy alejada de los ingresos que Sancho llegó a tener garantizados en el Manchester United.

Para poner las cifras en contexto, el extremo percibía alrededor de 300.000 euros semanales en Old Trafford, según las informaciones que se manejan sobre su contrato. Esto equivale a unos 15,6 millones de euros brutos anuales, tomando como referencia 52 semanas de salario. Por su parte, si se anualiza la propuesta del Getafe de 12.000 euros semanales, el resultado sería de 624.000 euros brutos al año.

La diferencia entre ambos salarios sería de casi 15 millones de euros anuales. En términos porcentuales, la remuneración ofrecida por el conjunto madrileño representaría aproximadamente un 4% de lo que Sancho cobraba en el United.

Sancho quiere hablar con Bordalás antes de decidir

Pese al importante contraste económico, el inglés parece decidido a aceptar el reto. Su prioridad pasa por encontrar un equipo en el que pueda volver a competir con regularidad y dejar atrás las dificultades que han marcado sus últimas temporadas.

Antes de tomar una decisión definitiva, Sancho quiere reunirse con José Bordalás para conocer de primera mano el proyecto deportivo y el papel que podría desempeñar en el equipo. El técnico azulón sería parte fundamental del engranaje para convencer al atacante de que el fútbol español puede convertirse en el lugar adecuado para recuperar su mejor versión.

El propio Ángel Torres confirmó las conversaciones en declaraciones a Movistar, en las que también se refirió a Dani Parejo como otra posibilidad para reforzar la plantilla. "Estamos hablando con Sancho, al igual que hicimos hace tres o cuatro meses. Parejo también podría ser otra opción. Para la semana que viene se podrá confirmar si cerramos o no estas negociaciones", declaró el pasado 15 de octubre.

De los 85 millones del United a buscar una nueva oportunidad

El Manchester United pagó alrededor de 85 millones de euros al Borussia Dortmund en 2021 por un futbolista que estaba llamado a marcar diferencias. Sin embargo, Sancho nunca terminó de consolidarse en Inglaterra y su trayectoria posterior estuvo marcada por varias cesiones.

Tras regresar al Dortmund, pasó por el Chelsea y el Aston Villa, sin conseguir la continuidad necesaria para recuperar el estatus con el que llegó a Manchester.

Ahora, sin contrato y con el mercado de agentes libres como alternativa, el Getafe le ofrece una nueva salida para volver a competir, aunque para ello tendrá que aceptar un contrato muy a la baja.