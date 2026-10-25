Dani Güiza, ex de Mallorca y Getafe, explica su famosa foto comprando en pleno confinamiento: "Hay dos cajas de cerveza, tampoco hay tanto"

El ex de Mallorca o Getafe repasó en el podcast 'Línea de Cal' su carrera y además de hablar de las propiedades con las que contaba, trató de explicar su imagen más famosa en el Covid 19 cuando en pleno confinamiento apareció en un supermercado comprando cervezas

Dani Güiza sigue disfrutando del fútbol a sus 46 años. El jerezano, con una amplia carrera futbolística que le llevó a pasar por equipos de primer nivel como Mallorca, Getafe o Fenerbahce en Turquía además de ser uno de los grandes goleadores de la selección española, sigue dando muestras de su calidad en el Trebujena, equipo de la provincia de Cádiz en el que alejado de los focos, disfruta de lo que más le gusta.

La amplia carrera de Dani Güiza le permitió en su momento amasar una importante cantidad de dinero y tal y como el propio futbolista ha reconocido en varias ocasiones, la última en el programa de humor y fútbol 'Línea de Cal', esta la ha invertido en la compra de viviendas. Dani Güiza confesó que no sabe con total seguridad cuántas viviendas tiene en propiedad pero que casi con total seguridad, cuenta con una en Jerez y otra en Madrid. Además el delantero tuvo que dar explicaciones, entre bromas, de una de sus imágenes más famosas, en pleno confinamiento por el Covid 19 y comprando cerveza en un supermercado.

La foto de Dani Güiza comprando cerveza en Sanlúcar de Barrameda

Dani Güiza fue 'pillado' en pleno confinamiento por el Covid 19 comprando en un supermercado de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). En la imagen se veía a Dani Güiza perpetrado con guantes, que el propio protagonista confesó en el programa citado anteriormente que eran de limpieza, portando en su carro de la compra un par de cajas de cervezas.

Al ser cuestionado por esa imagen, Dani Güiza se defendió entre risas: "Hay dos cajas de cerveza, tampoco hay tanto". Además, al ser cuestionado sobre si eran para él solo, el jerezano explicó rápidamente que no eran para él y sí para la familia. "¿Cómo va ser para mi solo? Para casa", afirmó. Siguiendo con la broma de la imagen, Dani Güiza confesó que los guantes que llevaban eran de limpieza porque no tenía otros: "Había que ir con guantes. Son guantes de limpieza, no tenía guantes y me los puse".

Dani Güiza habla abiertamente de las viviendas que tiene

Dani Güiza fue cuestionado sobre si las viviendas con las que cuenta las fue adquiriendo durante su carrera más importante como futbolista o una vez que pasó al fútbol más modesto (no se puede decir retirado porque técnicamente no lo está). "Más que nada después, después", afirmó el ex de Real Mallorca o Getafe.

Dani Güiza celebrando un gol con el Getafe

Dani Güiza también demostró que no tiene demasiado control sobre el número de viviendas con las que cuenta ya que tal y como el propio protagonista apuntó posteriormente, es su esposa la que se encarga de las gestiones de tipo burocrático: "No sé si tengo 10 o por ahí, sí. Tengo una en Madrid, otra en Jerez...", afirmó el que fuese delantero de la selección española. Además, confirmó que su esposa es la que se encarga de todas las gestiones relacionadas con las viviendas: "Eso se encarga mi mujer, no me encargo yo. Eso se encarga mi señora".

Dani Güiza ya habló abiertamente de sus propiedades con Josep Pedrerol

No es la primera vez que Dani Güiza habla abiertamente de las propiedades con las que cuenta. Ya lo hizo semanas atrás en una de las ediciones del podcast presentado por Josep Pedrerol, 'El Cafelito'. "Tengo bastantes casas. Vivo de eso y de lo que he ahorrado", confesó delante del periodista y presentador de 'El Chiringuito'. A pesar de que su esposa es la que se encarga de la gestión, Dani Güiza tiene claro que lo mejor es comprar casas ya que se van pagando solas mediante el alquiler y además, sobre los que le insisten en montar una discoteca, confiesa que no sabe cómo se gestiona: "Lo primero porque no sé hacer lo otro. Y lo segundo, que lo mejor es invertir en unas casas. Es la mejor inversión que hay. Nunca te quita tu dinero de encima. Te pides tu hipoteca, la alquilas y te la pagan. Ya está, cuando te das cuenta, han pasado 15 años y ya la tienes pagada".

Por último, Dani Güiza fue cuestionado sobre el peligro de ocupación de la vivienda o porque le dejen de pagar. El delantero confirmó que a él nunca le habián dejado de pagar: "A mi nunca me han dejado de pagar. Si me ocurriera, pues tendríamos que hacer algo o denunciarlo. O ya se buscarán otras cosas".