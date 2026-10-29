Íñigo Pérez y el Espanyol que espera: "﻿Ellos sentirán responsabilidad por la situación, con la marcha de Manolo González por lo que espero un partido de una agresividad muy alta"

El técnico del Villarreal ha analizado cómo llegan sus jugadores con un calendario tan apretado y el rival que espera en La Cerámica, justo tras el cambio de entrenador y con el interino Sergio García en el banquillo perico

Íñigo Pérez, técnico del Villarreal, ha comparecido esta tarde en la previa del choque ante el Espanyol, que abre la jornada 11 este viernes. Un partido donde el preparador amarillo tendrá que volver a medir muy bien los esfuerzos ya que el calendario no para.

"El tiempo es el que es. La competición la conocemos desde hace tiempo por lo que la previsión ayuda. Todo está preparado y sólo falta jugarlo mañana. Venimos de jugar cada poco tiempo, se van a acumulando minutos y molestias, pero tenemos ilusión por ganar mañana en casa y seguir en esta dinámica. No hay excusas", ha advertido el técnico, que se enfrenta a un Espanyol con Sergio García en el banquillo por la destitución de Manolo González.

"Cuando hay tanto ruido alrededor del rival, siempre te obliga a estar más expectante y más atento. Los cambios de técnicos, cuando son de forma tan repentina, hay poco espacio de tiempo para alterar el juego. Sergio tratará de estar cómodo en lo que hace habitualmente. Pero la clave está en nosotros, en ver qué mejorar y corregir. Esperar que alcemos la vista y veamos la final que hemos ganado", ha explicado.

La victoria de Mestalla fue un bálsamo

"Todas las victorias, sin excepción de la Copa pese a ser un escenario con matices. Si hubiésemos perdido sería otra cosa. Toda victoria ensalza el entusiasmo. Creo que esos dos partidos, más los anteriores, tienen detalles que debemos quedárnoslos para siempre y hay otros que, como siempre, tendremos que corregir. Toda victoria ensalza el entusiasmo y esperemos que la de Mestalla y la del otro día en Manacor nos ayude".

Qué Espanyol espera

"¿Cómo estaríamos nosotros si se produjese un cambio de entrenador siendo jugadores del Espanyol? Es la primera pregunta que siempre me planteo a nivel empático, a nivel psicológico. Creo que es importante saber que ellos sentirán responsabilidad por la situación, con su escudo, con su afición, con seguramente la marcha de Manolo González y, por tanto, mañana no espero otro partido que no sea de una agresividad muy alta, de querer salir de esta situación a nivel deportivo, de querer mostrarse, de querer cambiar la inercia".

Mejoría en la presión

"Estuvimos muy bien en Mestalla en esa faceta. Desde el día uno he estado satisfecho con eso, con la actitud y calidad de los movimientos. Las estadísticas reflejan que somos uno de los equipos que más recuperan en campo rival. Es una seña de identidad que el equipo ha hecho suya y con al que se sienten cómodos".

Falta más contundencia en el ataque

"Muchas veces la falta de claridad en ataque tiene que ver con el buen hacer del rival. El día del Elche la primera parte tuvimos claridad pero faltó acierto. En la segunda ellos defendieron muy bien. El estrés por conseguir ganar nos penaliza. Noto que hay una tendencia desde el inicio, y es que dominamos pero nos cuesta marcar. El punto claro de mejora es liberarse, que los jugadores de máximo nivel que tenemos en ataque puedan expresarse. El resto de situaciones se producen bien".

Importancia de hacerse fuertes en casa

"Estamos en un momento que, sin mirar el calendario, es cierto que cuando seamos capaces de tener un equilibrio entre el juego y las victorias en casa, nos ayudará a sentirnos fuertes y mejoraremos. Fuera ya hemos visto que no tenemos miedo de ir bien sea al Bernabéu, a Manacor o Anfield. El punto clave es ser fiables en casa, a partir de ahí la autoconfianza para tener resultados llegará".