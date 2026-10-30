Eder Sarabia no se quiso perder el Villareal - Espanyol: presente en La Cerámica

El nuevo técnico perico, que será presentado la próxima semana, ha sido visto en un palco del estadio amarillo tomando notas y siguiendo de cerca a sus nuevos futbolistas

Eder Sarabia, nuevo entrenador del Espanyol, no ha querido perder el tiempo y pese a no haber sido todavía presentado como técnico perico, ha estado presente en el Estadio de La Cerámica para ver de cerca a sus nuevos jugadores. El preparador bilbaíno ha estado viendo todo el partido desde uno de los palcos del estadio acompañado de su ordenador portátil en el que ha ido tomando notas.

Cabe recordar que Eder Sarabia fue anunciado como nuevo técnico del Espanyol el pasado miércoles, apenas unas horas después de que el conjunto perico cayera eliminado en la primera ronda de la Copa del Rey frente al Sestao River y se llevara por delante a su entrenador Manolo González.

Sarabia, que estaba sin equipo desde finales del pasado mes de mayo tras romper su contrato con el Elche por motivos personales, firmó esta misma semana con el conjunto catalán, si bien no asumirá la dirección del equipo perico de forma oficial hasta la próxima semana.

De esta forma, el técnico encargado de sentarse hoy en el banquillo del Espanyol ha sido Sergio García, entrenador del primer filial. Eder Sarabia podrá dirigir ya el duelo de la próxima jornada ante el Deportivo de A Coruña, pero no desde el banquillo porque arrastra una sanción de su último encuentro con el Elche, y debería volver a hacerlo desde la grada.

Lo que no se sabe a día de hoy si será de nuevo Sergio García el que se siente en el banquillo perico o si ya será el segundo de Eder Sarabia, ya que en esta nueva aventura le acompañarán Jon López, Jon Moreno, Aitor Unzué y Álvaro González.

Eder Sarabia será presentado el martes

Eder Sarabia será el nuevo entrenador del Espanyol hasta el 30 de junio de 2028. El técnico bilbaíno, de 46 años, tomará el relevo en el banquillo blanquiazul de Manolo González, destituido este martes tras ser eliminado de la Copa del Rey ante el Sestao (4-3) y será presentado el próximo martes, 3 de noviembre, en el RCDE Stadium.

El nuevo responsable del banquillo blanquiazul fue asistente de Quique Setién en Las Palmas, Betis y Barcelona, antes de ocupar el puesto de primer entrenador en el Andorra y el Elche. Pese a lograr la permanencia la pasada temporada, Sarabia renunció a seguir al frente del conjunto ilicitano, aunque tenía contrato en vigor, por motivos personales.

Su idea, en principio, era tomarse un año sabático, pero finalmente ha aceptado el reto de dirigir al Espanyol, cuyo relevo en el banquillo era una secreto a voces desde que el pasado sábado cayó ante el Racing en Santander (2-1) y acabó la jornada en puestos de descenso.

Esa derrota confirmó la decadencia deportiva de un equipo que solo ha conseguido cuatro victorias en todo 2026 y que necesitaba un golpe de timón que ha empezado cobrándose una víctima en el banquillo. Eder Sarabia siempre ha defendido en su pizarra un fútbol ofensivo en el que el balón es el protagonista.