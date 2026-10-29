Monchi defiende sus formas en el despido de Manolo González: "Educación tengo, y mucha"

El director deportivo del Espanyol da la cara tras el relevo en el banquillo, asume su parte de responsabilidad en la crisis deportiva y defiende la apuesta por Éder Sarabia pese al malestar de una parte de la afición

Monchi ha comparecido este jueves para explicar los motivos que llevaron al Espanyol a destituir a Manolo González y confiar el banquillo a Éder Sarabia hasta junio de 2028.

El director general deportivo ha defendido tanto la decisión como las formas en las que comunicó el cese al técnico gallego, después de las críticas recibidas por hacerlo en el vestuario tras la eliminación copera ante el Sestao River.

Además, ha explicado por qué considera que el nuevo entrenador es el indicado para revertir la situación del equipo, cuestionado también por un sector de la afición debido a sus declaraciones del pasado y a su pasado barcelonista.

Monchi defiende sus formas en el despido de Manolo González

La manera de comunicar la destitución de Manolo González ha sido uno de los asuntos más delicados de la comparecencia. Monchi ha rechazado las críticas por una supuesta falta de educación y ha explicado que decidió hablar con el entrenador inmediatamente después del partido ante el Sestao para evitar prolongar una situación que, a su juicio, habría resultado todavía más incómoda y deshonesta.

"Me gustaría dar las gracias a Manolo por lo fácil que ha sido trabajar con él en estos meses, por su cercanía y su profesionales. Si es tarde o no es tarde... hay un juez en el mundo del fútbol que son los resultados, desgraciadamente los resultados no estaban acompañando, hemos intentado darle la máxima confianza y apoyo para intentar cambiarlos, y desgraciadamente, no han cambiado", ha comenzado diciendo.

"En cuanto a las formas, cuando uno comunica el cese al entrenador es difícil encontrar el momento. He leído que ha sido de poca educación, ya os digo que educación tengo, y mucha. Se le comunica en el vestuario no a pie de autobús en una conversación cariñosa, afectiva y desde el dolor personal. La alternativa hubiera sido llegar a Barcelona, comunicárselo en el estadio o incluso a la mañana siguiente en la Ciudad Deportiva. Manolo podría haberme dicho 'tú eres un hijo de tu madre' o 'joder, me lo podrías haber dicho antes'. Yo lo he hecho desde el máximo respeto a Manolo creyendo que era el momento. Creo que a nivel personal se han hecho las cosas bien. Habérselo comunicado después habría sido engañarlo. Habría sido reírme de él", explicó.

El director deportivo ha insistido en que la decisión no fue sencilla y ha defendido que mantener una conversación con el técnico durante el viaje de vuelta para comunicarle después su salida habría sido una opción menos honesta. "La decisión de cesar a Manolo se toma tras el partido en Sestao, cuando se le comunica", ha asegurado.

También ha revelado que González tenía la posibilidad de comparecer junto a él para despedirse públicamente, aunque finalmente rechazó esa invitación.

"Me siento culpable de la situación actual"

Monchi no ha querido descargar toda la responsabilidad sobre el entrenador saliente. El dirigente ha reconocido que la decisión también le afecta directamente por haber sido uno de los principales valedores de su continuidad y ha reclamado una reacción colectiva para cambiar la dinámica. "Me siento culpable de la situación actual. Todos, y yo el primero, hemos de dar más. Los jugadores también".

En esa línea, el director deportivo ha apuntado también al rendimiento de la plantilla, incluidos los futbolistas que llegaron como refuerzos. Considera que el equipo necesita dar un paso adelante y que los jugadores deben asumir su parte de responsabilidad en una crisis que terminó costándole el puesto a Manolo González. "Han de darse cuenta de que la cuerda se rompe por el lado más fácil, pero ellos también tienen culpa".

Preguntado por si se arrepentía de haber mantenido su confianza en el anterior entrenador durante tanto tiempo, Monchi ha defendido la apuesta que realizó y ha recordado que los resultados terminaron marcando el desenlace. "La confianza en Manolo ha sido total y la ilusión mía de que fuera el conductor de este proyecto que he comenzado en el tiempo era total. Me agarraba a cuando Manolo ha conseguido a los resultados. Hemos intentado trabajar con él para recuperar esas sensaciones, pero desgraciadamente, el 99% de los entrenadores, incluso exitosos, han tenido momentos negativos".

Monchi defiende el fichaje de Éder Sarabia

El otro gran asunto de la comparecencia ha sido la elección de Éder Sarabia como sustituto. Su pasado vinculado al Barcelona y sus críticas a determinados comportamientos de la grada del Espanyol han provocado el rechazo de parte de la afición, que ha cuestionado la decisión del club y del propio Monchi.

Pese a ello, el director deportivo ha defendido que el técnico vasco es el indicado para sacar al equipo de la situación actual y construir una identidad reconocible. "Evidentemente, creo que es el entrenador idóneo para la plantilla que tenemos y para conseguir revertir los resultados. También entiendo, y eso lo he valorado, que sé que Eder por su forma de jugar necesita más tiempo que otros entrenadores, pero creo que estando en una situación difícil en la que estamos ahora mismo, ni mucho menos estamos desahuciados. Hay tiempo suficiente para revertir la situación".

Monchi busca algo más que una reacción inmediata en la clasificación. Su apuesta pasa por un entrenador capaz de implantar una idea de juego y dar continuidad a un proyecto, aunque el contexto obliga a priorizar los resultados desde el primer momento.

Por ahora, el director deportivo no contempla como una prioridad inmediata el mercado invernal, a la espera de que Sarabia evalúe las necesidades de la plantilla. "Está muy lejos, muy muy lejos. Hay nuevo entrenador, analizará la plantilla y deberá valorar lo que hay".

El nuevo técnico tendrá que ganarse a una afición que ha recibido su nombramiento con división de opiniones. Mientras tanto, Monchi ha asumido el coste de la decisión y ha defendido públicamente tanto las formas del despido como la apuesta por el nuevo entrenador, con la permanencia como primer objetivo.