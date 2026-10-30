Villarreal 0-1 Espanyol: Sergio García muestra el camino a Eder Sarabia

El Espanyol dejó atrás una racha de un punto de 15 posibles venciendo contra todo pronóstico en La Cerámica ante un Villarreal que parecía haber dejado atrás los fantasmas en LaLiga pero que vuelve a las andadas

Importantísimo triunfo del Espanyol en La Cerámica ante un Villarreal que vuelve a caer en los mismos errores que hasta el momeno le están impidiendo encontrar la regularidad en LaLiga. Un solitario gol de Leandro Cabrera en la segunda fue suficiente para darle tres puntos al conjunto de Sergio García, que hoy se sentó en el banquillo de forma interina entre la destitución de Manolo González y la llegada de Eder Sarabia, que vio el partido desde el palco y que el martes tomará las riendas del equipo blanquiazul.

El Espanyol saltó al terreno de juego dispuesto a lavar su imagen de Copa del Rey y con la novedad del canterano Alejandro Santiago en el once titular. El joven extremo del filial se mostró muy activo en su estreno en la máxima categoría y dejó detalles de su calidad.

El Villarreal, de nuevo con Macià en la sala de máquinas, no logró sentirse cómodo aunque logró encontrar una vía de escape por la banda de Sergi Cardona, muy suelto en ataque. Para colmo de males para Íñigo Pérez, el Villarreal perdería por lesión a Gerard Moreno a los 17 minutos. Una lesión muscular que pone muy en duda su participació en Champions League ante el PSG.

Santiago por una banda, y Bryan Zaragoza por la otra, intentaban batir la portería de Gulacsi sin éxito. Un error de Cabrera, que Mikautadze no supo aprovechar, despertó al Villarreal, que tuvo su mejor opción de nuevo en una aventura ofensiva de Cardona, cuyo disparo se estrelló en el cuerpo de Fortuño. La última ocasión de una primera parte equilibrada fue para Pépé, tras un lanzamiento de falta que salió rozando el poste.

Polémica en la segunda parte

El segundo periodo arrancó con polémica. El colegiado, a instancias del VAR, anuló en el 48' un gol de Roberto por un agarrón previo del atacante del Espanyol a Pau Navarro, gracias al cual remataba solo ante Gulacsi. El Villarreal respondió con rapidez con dos ocasiones de gol de Mikautadze y Pépé que acabaron en nada.

Entraron al campo Romero y Ayoze y el Villarreal parecía decantar el partido poco a poco para su lado cuando el Espanyol golpeó de forma inesperada con un tanto de Cabrera, que cazó un centro al área de Bryan Zaragoza para batir al meta amarillo.

Le quedaba todavía al Villarreal media hora por delante pero entre las prisas y las imprecisiones, se le fue el tiempo. El Espanyol, organizado en defensa, apenas sufrió para guardar el resultado ante un Villarreal falto de ideas en los metros finales.

Solo en los últimos minutos el Villarreal asedió la portería catalana con más corazón que acierto pero los tres puntos ya estaban en el zurrón de Sergio García, que mostró el camino a Eder Sarabia.

- Ficha técnica:

Villarreal: Gulácsi; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Cardona (Romero, m. 59); Buchanan (Oluwaseyi 79'), Macià, Santi Comesaña, Moleiro (Ayoze 59'); Gerard Moreno (Pépé 18') y Mikautadze.

Espanyol: Fortuño; El Hilali, Drkušić, Cabrera, Hinojo (José Ángel 61'); Bauza (Pol Lozano 61'), Edu Expósito; Santiago (Jan Peries 76'), Javi Hernández (Moscardo 88'), Bryan Zaragoza (Puado 76') y Roberto.

Gol: 0-1 (60') Cabrera.Árbitro: José María Sánchez. Mostró tarjeta amarilla a Cardona, Comesaña y Macià, por el Villarreal; y a Bauza, Hinojo y Bryan Zaragoza, por el Espanyol.Incidencias: Encuentro correspondiente a la undécima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de La Cerámica ante 17.486 espectadores. En los prolegómenos del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido esta semana en Urda (Toledo). Ambos equipos lucieron brazaletes negros en señal de duelo por las víctimas y en homenaje a Michel Pineda, exjugador del Espanyol. Renato Veiga recibió un reconocimiento como jugador más saludable del Villarreal durante la pasada temporada.